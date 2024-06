Orrego disfrutó de la Gala del aniversario 462º de la fundación de San Juan

En la antesala del aniversario 462º de San Juan, se realizó la gala en el Teatro del Bicentenario, la cual contó con un lleno total. El gobernador Marcelo Orrego presenció en primera fila el espectáculo con más de 100 artistas sanjuaninos en escena, y en la previa del mismo expresó que ‘el espectáculo representó lo que somos los sanjuaninos’

Antes de que los aplausos se multiplicaran en el interior del Bicentenario, el mandatario provincial manifestó sus deseos para la provincia en un nuevo aniversario de su fundación. Dirigiéndose a los jóvenes, el santaluceño indicó: 'A los jóvenes decirle que el futuro los reclama porque, en definitiva, el San Juan que nos toca vivir en este momento es el San Juan que pensaron nuestros padres, y el de nuestros padres fue el que pensaron por nuestros abuelos’

El espectáculo llamado ‘Aquí me quiero quedar…Pudimos…Podemos’, fue ovacionado por el público presente en el teatro en la previa de un nuevo aniversario de la provincia. Del mismo participaron más de 100 artistas sanjuaninos en escena, como fue el caso de el Duo Mixtura, Ramalazo, el Corro de Niños y Jóvenes de la UNSJ, Los Videla y la supervisión de Gerardo Leich.

'En este tiempo me quiero quedar en lo que significa y lo que somos los sanjuaninos, a los que nos ha tocado vivir la catástrofe más importante de la Argentina, y tener la posibilidad de poner en valor todos los hombres y mujeres que han colaborado para reconstruir este San Juan', agregó el gobernador.

Susana Laciar, intendenta de Capital señaló que la gala representó ‘un homenaje a todos los que levantaron esta provincia’. Luego añadió: ‘Estamos haciendo historia. Que una mujer pueda ser la voz que representa a los vecinos y vecinas, me llena de compromiso, me llena de responsabilidad. También nos marca como pudimos hacer esta sociedad igualitaria, en donde no hay forma sino con el hombre y la mujer; codo a codo desarrollando el porvenir para nuestros hijos, para las generaciones futuras’