Crisis en el sector hotelero y gastronómico por los aumentos de tarifas y bajas reservas

En una reciente entrevista en el programa Cien por Hora, Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, habló sobre la crítica situación del sector en la provincia. La entrevista abarcó desde la baja ocupación hotelera hasta la falta de una política de estado en materia turística.

Tamara Boggian comenzó señalando la problemática actual de la ocupación hotelera. "La situación en nuestros sectores es bastante crítica," afirmó Boggian. "El factor ocupacional que vamos a tener este fin de semana, específicamente del Día del Padre, es aproximadamente del 17% y el fin de semana que viene aumenta un poquito pero al 40%", apuntó. "No es mucho y yo lo relaciono mucho ese 40% con la fecha del TC2000", dijo.

Al comparar la situación actual con otros años, Boggian indicó: "Estamos en un momento más complicado". "Esta complicación la tenemos aproximadamente desde diciembre del año pasado, trabajando con una ocupación del 25% cuando el punto de equilibrio de cualquier hotel antes era el 45%. Con el aumento de las tarifas de luz y los sueldos, que han aumentado casi un 200%, el punto de equilibrio ya no es del 45%."

En cuanto a los costos y el nuevo punto de equilibrio necesario para mantener la operación, Boggian explicó: "El promedio de ocupación que ahora necesitaría un establecimiento para funcionar y sustentarse sería del 55% al 60% debido a estos aumentos de costos. Esto, incluso para San Juan, es casi imposible de lograr en estas condiciones."

Boggian también criticó la falta de un plan estratégico en materia turística. "En materia turística no hay un plan estratégico, no hay una política de Estado," afirmó. "Sería ideal trabajar a mediano y largo plazo para poder generar esta afluencia de turismo receptivo que no tenemos en cantidad. Dependemos de eventos deportivos o culturales para incrementar la ocupación",dijo.

En relación con la influencia de la minería en el sector, Boggian señaló: "La poca ocupación que estamos teniendo es el famoso turismo corporativo, con mineras y otras empresas que trabajan acá y traen colaboradores. Es la gran esperanza que todos tenemos que la minería reactive."

Finalmente, Boggian destacó los desafíos financieros que enfrenta el sector. "El servicio de luz aumentó un 450% y tal vez un poco más, los sueldos casi el 200%, los seguros más o menos el 200%. Nosotros hemos podido trasladar esos costos solo un 70% en la tarifa. Entonces, no cierran los números, no van a cerrar," concluyó.