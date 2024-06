Tras el feriado, jubilados y pensionados pasaron horas haciendo filas para poder cobrar

En San Juan, el feriado provincial ha causado un gran revuelo en los bancos locales, debido a la acumulación de pagos de beneficios que no pudieron realizarse en la fecha correspondiente. Mientras que los organismos nacionales ajustaron sus calendarios para evitar que la fecha de cobro coincidiera con el feriado nacional, en San Juan los bancos permanecieron cerrados el día del feriado provincial, generando una alta demanda el día siguiente.

El móvil de Canal 13 llegó hasta el Banco San Juan, ubicado en la calle Las Heras, para documentar la situación. Al llegar, se encontraron con una fila que daba vuelta por la calle 25 de Mayo, extendiéndose más de 50 metros. Esta fila estaba compuesta principalmente por beneficiarios de pensiones y jubilaciones que habían acudido a cobrar.

Un jubilado, presente en la fila, comentó: "La atención ya es mala de por sí habitualmente en cada fecha de cobro". Sin embargo, con el feriado provincial que tuvimos ayer, se ha acumulado justamente terminaciones de DNI para el cobro de estos beneficios. "La fila avanza muy poco", dijo.

Otro beneficiario, con discapacidad, que estaba esperando en la fila, expresó su frustración: "Hace más de una hora y media que estoy esperando. Me prestaron esta silla de ahí porque no puedo estar parada mucho tiempo. Sin la silla, no habría podido aguantar."

El equipo de Canal 13 pudo observar cómo la fila se extendía, no solo a lo largo de la calle Las Heras, sino también doblando por la calle 25 de Mayo. Se había colocado una media sombra para proteger a los jubilados, quienes esperaban en otra fila separada.