En educación creen que en noviembre tendrían los primeros resultados del plan de alfabetización

La máxima autoridad educativa visitó el programa Modo Siesta y habló de todo.

-Un gusto verla y gracias por visitarnos ministra.

Gracias por la invitación.

-¿Le cortamos la siesta?

-No, siempre trabajo a esta hora (risas)

-¿Cómo anda el ámbito del ministerio?

-Todos los días tenemos mucha tarea y bueno, muchas cosas para ocuparnos. Tenemos muchas dificultades en los establecimientos educativos, así que estamos tan ocupados siempre.

-Le queremos preguntar los detalles sobre el programa de alfabetización, que presentaron ayer.

-Latinoamérica está viviendo una crisis muy importante, en cuanto a alfabetización y Argentina no escapa a eso, y si bien hemos tenido conversaciones con los otros ministros y la Subsecretaría de Educación de la Nación, se cree importante que todos trabajemos en un plan de alfabetización.

Nosotros llevamos la tarea, con todos los ministerios locales, vimos los números que tenemos y cómo podemos actuar. Estamos trabajando con el equipo de planeamiento, Liliana Nollens y su equipo.

Lo pensamos y lo llevamos a Buenos Aires, es uno de los planes más ambiciosos que tiene Argentina. Porque la mayoría de las provincias han decido ir por el nivel primario o la educación inicial, pero nosotros hemos decidido ir por todos los niveles educativos. Incluso en el superior, donde se preparan los futuros docentes que van a estar al frente de las aulas en los años que vienen. Y en todas las áreas, como adultos trabajaremos con alfabetización.

-¿Y qué van a hacer?

-Lo primero ser enseñar a leer y a escribir. Si un niño no está alfabetizado, puede leer y comprender un texto simple, pero para poder comprender cualquier tipo de resolución cómo matemática, historia, geografía u otras materias, es imposible que un chico pueda comprender.

Desde el nivel inicial vamos a trabajar, si bien el nivel inicial es diferente en cuánto a su dinámica lo vamos a hacer también en él. Trabajamos con la autora Rosenbeck de Buenos Aires, que nos va a guiar y a formar para poder hacerlo. Además habrá capacitaciones para docentes, el docente no va a destinar más tiempo de su carrera para poder capacitarse.

En el nivel primario, vamos a trabajar con Beatriz Diurk, ella trae el método DALE, que es el derecho de enseñar a leer y a escribir y vamos a capacitar a las docentes de primero y segundo grado, se les va a entregar un libro a la docente y al niño, para poder fortalecer la escritura y la lectura. Vamos a empezar este año con ciento ochenta escuelas y luego sumaremos instituciones, para llegar a las quinientas diez primarias que tiene la provincia, el año que viene y el siguiente.

En el nivel secundario hemos iniciado con el programa ‘Transformar la secundaria’, con la colaboración del Banco San Juan. Hemos pensado trabajar de otra manera, trabajamos en proyectos con las distintas materias, para que no piensen: ‘¿para qué me sirve esto, si yo jamás voy a volver a implementar?’.

-¿Por qué tanta tecnología, por ejemplo?

-Claro, que los alumnos se pregunten: ‘si me gusta la ciencia, ¿cómo me ayudo con la tecnología?’ o utilicen la tecnología para investigar: ‘voy a buscar como reciclar, busco sobre matemática, lengua, ¿cómo me educo financieramente?, o se pregunten: ¿para que me sirve esto en la vida?. También si siguen una carrera o no, por ejemplo en la escuela se hacen empresas simuladas, para que los chicos aprendan y esta actividad va a englobar todas las materias que cursan.

-Los resultados, ¿cuándo se van a tener?

-Ahora en el mes de mayo, hemos hecho una muestra de cómo están los alumnos y qué pasa con los que cursan sexto y primer grado. Eso va a acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, para que no fracasen y ver donde están las falencias, porque no aprendió y como hacer que lo logre.

-¿Cuándo tendremos resultados, en números?

-Calculo que en noviembre, tendremos una muestra y por supuesto permanentemente serán monitoreados y evaluados.

-En primero y segundo grado, ‘¿qué está pasando’, ¿por qué los niños no leen correctamente?

-Consumen mucha tecnología y no leen. Yo siempre cuento que cuando era niña, yo leía un libro, que se llama ‘La gaviota perdida’, ese libro me hacía volar y nosotros tenemos que lograr que el niño se entusiasme y tenga ese goce estético. Nosotros los docentes, les enseñamos y la práctica de la lectura debe estar, para que después cada niños elija.

En la secundaria seguramente podemos elegir lecturas de ficción, terror, novelas, van a leer lo que quieran pero van a poder hacerlo.

-¿Esto es un parche para la situación o quieren que esto perdure?

-A esto me lo pidió en septiembre pasado el gobernador. Me dijo que vaya pensando la manera de hacerlo. Me dijo tenemos que cambiar la calidad educativa, tenemos que ir por ahí.

La verdad es que nosotros desde el 11 de diciembre, estamos trabajando en mejorar la calidad educativa. Que haya calefacción, que el docente cobre en tiempo y forma, estamos trabajando para que se agilicen los pagos ¿cuesta mucho? si, porque tenemos un universo muy grande de docentes, pero vamos trabajando en ello. Es un trabajo arduo que se está haciendo.

Esto fue una política del gobernador, educación, salud y seguridad, por eso desde el día uno buscamos trabajar desde ahí. No es un parche y espero que esto siga, continue y si nos da resultado el docente va a saber cómo hacerlo.

-¿Qué pasó o que va a pasar con programas como Conectar igualdad y Plan Fines, que estuvieron en vigencia?

-Se esperan 14 mil computadoras que quedaron comprometidas con San Juan y que no están. No sabemos si van a llegar, porque no están físicas (compradas) por el gobierno nacional. Y estamos esperando una respuesta, sobre lo que pasará con Plan Fines.

Las escuelas que tienen las computadoras esta trabajando con ellas normalmente, hay otras escuelas que no. Muchas no tienen la cantidad necesaria y no pueden trabajar en una escuela diecinueve chicos y catorce no. Es un tema para pensarlo un poco más adelante, pero hoy por hoy no es una prioridad.

El Plan Fines esta lanzándose, pero estamos esperando la respuesta de Nación. Es muy esperado por mucha gente, aun hay tiempo de salvar lo que se perdió de tiempo, porque el año tiene varias etapas y podemos recuperarlo. A nosotros nos pasa que muchas de las cosas vienen de Nación, por ejemplo: el pago de la hora extendida. Nosotros teníamos que tomar una decisión y no pagar mas la hora extendida, pero el gobernador dijo la vamos a pagar y la vamos a usar.

Hay otro tema… la cantidad de jóvenes de 17 a 20 años que no terminan la secundaria y uno los ve y son chicos de bien fisicamente, son cultos y no sabemos el porqué no terminan sus estudios.

La motivación es fundamental, la escuela flexibilizó tanto sus sistemas de evaluación que terminó siendo perjudicial para el alumno. Los chicos no pasaron con más de dos materias y a mi no me sirve que el alumno pase ‘como pueda’. Nosotros tenemos que acompañar la trayectoria escolar de su vida.

-¿Y qué pasa con las escuelas sin gas?

Nos hemos encontrado con escuelas con nulo mantenimiento y si la gestión anterior no lo hizo es imposible que yo salve todo, en poco tiempo. Si hay deudas del año 2016, cómo puedo solucionarlo tan pronto si hace poco asumí.

-Entendemos a los papás que nos dicen que se mueren de frio, pero entiendanos a nosotros, porque no podemos subsanar rápidamente el faltante de gas de hace casi diez años.

El gobierno anterior, nos dijo que los establecimientos estaban en condiciones, tal vez no fue así. La verdad es que creo, que si hubiese un poquito de mantenimiento, hubiese sido mejor. Hay escuelas de vieja data con problemas y se complica darles una solución rápida ahora.

-¿Las escuelas albergues están trabajando?

-Si, estamos al tanto de la Escuela Hogar, estamos viendo si se puede hacer un plan mixto para atender a esas escuelas de muchos años.

-Le cambio de tema, en la jornada de ayer se absolvió a un docente por una denuncia de abuso. El docente que fue acusado estuvo en canal 13 y contó que se siente desamparado ¿Qué dice usted?

-Esta muy expuesto el docente, estuve hablando con gente de la justicia sobre este tema. Yo les pido que hagan un protocolo, que denuncien. Cuando se inicia un expediente, sale el nombre y todos los datos del docente denunciado, tenemos la intención de que esto cambie, hemos pedido que cambie.

Hay docentes que son acusados injustamente, que a mi en lo personal me parece que si hay una situación así (caso del docente absuelto) hay que hacer una contradenuncia. Así mismo, si hay un docente que no hace lo que debe hacer, que renuncie.

-Usted dijo recién que quisiera cambiar las cosas más rápido, ¿si tuviera ya la posibilidad de solucionar algo, que sería?

Que todas las escuelas estuvieran hermosas, para que nuestros alumnos puedan estar bien. Además, las docentes pueden exigir cuando las condiciones están dadas. Y por supuesto cambiaría la agilidad del Ministerio de Educación, que me quita el sueño, nada me quita el sueño pero esto sí, necesitamos que se agilice por ejemplo el pago a los docentes.

-¿A qué llama usted una escuela hermosa?

Una escuela hermosa tiene gas, picaportes, puertas, bancos en condiciones, agua y un docente muy motivado que tenga mucho para dar.

Nosotros tenemos una tarea especifica, a veces uno habla y habla y si ve que el alumno esta con el celular y sigue así, es una falta de respeto. Yo siempre pido la colaboración de los padres, si el niño lleva tareas, preguntémosle qué tiene que hacer, no es tarea de los padres pero si los podemos acompañar.

-¿Sigue prohibido el uso del celular?

Hay una resolución que dice que no se permite ningún dispositivo móvil en el aula, pero yo creo que debemos ver el celular como una herramienta de trabajo. Una cosa es que yo tenga abierta una página confiable para buscar información y otra cosa es que el alumno este en una red social. Entonces la idea es el respeto. Así como pedimos al docente que de respeto al alumno, lo mismo pedimos para el docente.

-¿Los elementos que se entregaron en su momento se están utilizando?

Si, se están utilizando. Hoy por hoy, hasta que Nación no nos de una respuesta, no podemos decirles que estaremos entregando algo.

-¿Cómo es el funcionamiento de los merenderos escolares?

Es una doble tarea que se le ha dado a la escuela, tenemos escuelas en que los directivos no quieren tomarlo porque tienen esa función doble y es totalmente entendible.

-¿De qué se tratan los sumarios?

Muchas veces pasa que si hay una intoxicación o algo, al docente o directivo esto le genera una gran responsabilidad, si bien no está en su órbita pedagógica, si nos ha pasado de directivos que estaban a punto de ascender a un cargo supervisivo y no lo han podido hacer por que ya tenía una situación asi, que quizás no le correspondía porque a veces el directivo compra las cosas y otra persona utiliza los elementos para hacer la comida pero bueno estamos tratando de llegar.

-En Zonda ocurrió

Exactamente en la gestión anterior pasó y no estamos lejos de que nos pueda pasar entonces, si estamos trabajando mucho con los directores, inclusive dentro de los que están en los comedores, más que nada las personas que hacen las comidas y utilizan los utensilios, con todo lo que tiene que ver con el curso de manipulación de alimentos que a través del Ministerio de Salud estamos trabajando con ellos porque nos parece muy importante tener todo en regla para poder hacerlo.

-Por último aprovecho, miércoles zonda en el noreste de San Juan y jueves en toda la provincia está anunciado.

Bueno, lo vamos a hablar con Carlos Heredia que es quien está a cargo de protección civil, y valoremos. Muchas veces nos pasa que sabemos que inclusive está cortado el paso en la montaña, asi que vamos a estar atentos y cortamos la actividad áulica dentro de los departamentos cordilleranos e inmediatamente se pon en marcha el plan de contingencia para que se pueda trabajar desde la casa y vamos viendo en los departamentos, porque a veces nos pasa que no sucede nada en otros departamentos.

-Ministra se nos fue el tiempo, ¿algo que quiera decirles a los docentes, a los papás?

A los docentes, a los papás, a todos los que nos acompañan, tenemos el corazón puesto en esta misión de la educación necesitamos de la ayuda de todos para que salgamos adelante todos los sanjuaninos, nuestro sistema educativo pero especialmente por nuestros pequeños que son el futuro de San Juan.