El falso descubrimiento de Piltdown, sombras y luces en la ciencia

Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Fabio Vázquez. Bienvenido Fabio, recordamos, licenciado en biología y doctor en ciencias naturales. Además, docente de la Universidad Nacional de San Juan, dando justamente la cátedra de evolución, es el tema que nos va a ocupar esta noche.

-Quiero hablar primero del fraude del falso descubrimiento de Piltdown, sombras y luces en la ciencia, en este caso los engaños. Piltdown que es el descubrimiento de un cráneo, que al principio llamó mucho la atención, pero se tuvieron que esperar cuarenta años para que se descubriera que ese cráneo hallado en Inglaterra, cerca de Sussex era falso.

En realidad, fue en primera instancia una casualidad, porque quien lo descubrió era un aficionado, un anticuario. Se hacía pasar como que tenía conocimientos, era un tipo inocente en ese momento. Aparentemente, según relató, en su momento halló el cráneo en un camino que estaban arreglando cerca de donde vivía.

En la pieza, precisamente en la grava de color oscuro, dato a tener en cuenta, aparece lo que en principio era una mandíbula que tenía un par de dientes. Él se lo lleva a un curador muy conocido en su momento, Arthur Smith Woodward y entonces lo analizan y después aparecen fragmentos de cráneo. Más o menos en 1912 es donde presentan esta situación, como un hallazgo muy particular.

¿Por qué era tan llamativo? porque se decía que la capacidad craneana de esta especie de homínido, tenía más o menos mil trescientos centímetros cúbicos, depende de un rango variable y tenía una capacidad alta para lo que se asumía que podía ser un chimpancé Además, a su vez la mandíbula encontrada no correspondía a estos animales o tenía un aspecto siniestro.

Esta especie de rompecabezas, al principio llamó mucho la atención y bajó de alguna manera en lo que era una cosa establecida de esa época: el Darwinismo. Tenía que ver con esa concepción de la evolución, como un proceso sin prisa, pero sin pausa, entonces era muy lógico hablar de que encontraron lo que se denomina un eslabón perdido

Los dientes estaban desgastados de una manera particular, que se corresponde más al humano, que al desgaste que puede tener un simio. También se encontró restos de animales, que se creía que eran herramientas, después eso claramente se cayó, pero hasta ahí correspondían a una forma natural. Hasta ahí era una situación que suponía que existió y encajaba también probablemente con algo que estaba establecido en la época. Se trata de un resto muy antiguo y muy preciado: un Homo Erectus, más conocido como el hombre de Pekín de setecientos mil años. Entonces en este contexto, todo encajaba.

Sin embargo, en ese momento comenzaron a haber detractores. A esos restos, se los atribuían a la misma especie, directamente a un antecesor.

A todo esto, al cráneo de Piltdown lo mostraban pero no se lo podía tocar mucho, se veía desde una vitrina, lo que impedía hacerle otro tipo de análisis. A partir de ello, se empezaron a buscar técnicas menos invasivas para estudiar los fósiles. Eso ayudó a que aproximadamente en los años cincuenta, cuarenta años más tarde del descubrimiento, supieran que era muy probable que se tratara de un orangután.

Un dentista observó que el desgaste de los dientes, probablemente no tendría mucho que ver con ninguna práctica alimenticia, sino que estarán desgastados a propósito. Se demostró además que los restos estaban teñidos, para darles ese color grava que lo caracterizó.

También se descubrió, e incluso ya había algunos restos de animales, de lo que parece ser un molar de mamut, había varios animales plantados. Fue todo fabricado, pero no se dio vuelta la situación.

El curador no tuvo en cuenta el descubrimiento en sus escritos, no le dio importancia. Otro de los anatomistas que participó del equipo y tenía renombre tampoco reconoció la situación. Sin embargo, un sacerdote francés que participó de dos excavaciones, después se hizo famoso por proponer una conjunción entre lo religioso y lo científico para explicar la evolución en general y en particular. Fue una persona muy interesada en todo lo que es la paleontología y se mostró el origen del hombre. Muy interesado hizo algunas propuestas en su momento y fue muy discutido por la iglesia.

Sobre el fraude, se dice que se trató de una broma y como después empezó la primera guerra mundial, nunca lo pudieron refutar. Otros dicen que no fue una broma, sino que lo hicieron a propósito. Sobre quien recae la sospecha no lo vamos a saber acá, nunca se resolvió, nunca hubo una confesión de partes. Quizás esto nos recuerda a una novela, Ágata Cristhie, donde no hubo un asesino, sino que fueron varios.

Hablando de novelas a Arthur Conan Doyle también se lo relaciona con esto. El autor de Sherlock Holmes, también era un apasionado por la paleontología. Recordemos que en esa época, desde el año 1912 y hasta 1953, el mundo creyó que esto es un gran descubrimiento. Se trataba del origen del hombre, uno de los grandes temas de la humanidad. Alrededor del planeta, permanentemente había autores escribiendo libros sobre el tema, era una ebullición.

Si, pero ya en la época de Darwin, pensando en un dato que para mí es muy revelador, él publica el libro ‘El origen de las especies’ se tardó diez años en abordar el tema del origen del hombre, porque sabía que era un tema conflictivo, caliente. Hoy, las cosas tienen otro tipo de luz y demás información acumulada.

Precisamente, alguna vez comentamos sobre Darwin y el origen de las especies. No tuvo ninguna mancha, las críticas fueron muy científicas, biológicas. Ahora cuando se metió con el origen del hombre pasó a otro plano social.

Bueno y pasemos Fabio de esto que fue una estafa mundial y pasó a la historia como un gran fraude paleontológico. Cuarenta años de vergüenza podemos decir, porque el mundo científico lo creyó al principio y no habían investigaciones muy profundas a otro tema de la ciencia. La parte positiva de la ciencia: la tecnología y el descubrimiento serio científico de Lucy.

-Como le dicen algunos autores la querida luz y el ascendente social que tiene luz y su nombre.

Como la madre de la humanidad.

De alguna manera si, hoy digamos que la pregunta que nos queda flotando es, ¿cuál fue la importancia de Lucy?, que la es y mucha. Fue un investigador francés, quien convocó a un equipo y es el padre de Lucy en algún aspecto. Se reunieron de alguna manera para explorar, lo que ya se venía investigando. Fue hace cincuenta años, en Etiopía.

-¿Vos sabes por qué Lucy?

Es muy interesante contar porque el nombre.

Hay una teoría, que dice que fue por una canción de The Beatles. Uno de los integrantes del grupo dice que no la estaban escuchando, sino que alguien ajeno al equipo de científicos quien les sugirió poner un nombre más amable y como a ella le gustaba esa banda propuso Lucy.

También dicen que la canción de los músicos sonaba en la radio, mientras los científicos estaban trabajando en su momento y como les gustó a todos el tema, le pusieron ese nombre.

-¿Por qué su trascendencia?

Probablemente tiene que ver con esto, porque de alguna manera, nos permite ver no se si refutar de alguna manera, pero si ajustarse a otras cuestiones que se creían de esa manera. Por esta razón, el fraude tuve su buena asentada que era decir bueno, hubo una evolución en bloque, tenemos que tener un cerebro en grande, al mismo tiempo fabricar herramientas y al mismo tiempo caminar en dos.

-Recordemos que era bípeda

Ella sabía trepar si bien no tenía dedos adecuados, tenía una curvatura que daba cuentas de que no había abandonado del todo el ambiente. Permitió conocer que con un cerebro pequeño, de unos cuatrocientos centímetros cúbicos, como un chimpancé, ya se puede andar en forma bípeda y eso fue un impacto muy grande.

-Se confirmaba la teoría de Darwin, de que había una evolución biológica

-La evolución estaba re contra probada y esto como lo hablamos la otra vez, un contraste más, algo mas pero sobre todo se desprendió de la idea de que para poder andar en dos patas, debías tener un cerebro de mayor tamaño. Se notaron las distintas capacidades craneanas, se podían cruzar de alguna manera los distintos tipos de entidades. Es más, de hecho, desde Lucy en adelante, se empezaron a ver los filos genéticos humanos, ya no tanto como un árbol ni siquiera un arbusto sino como una red donde se contempla en distintos momentos que pueden cruzar mientras entre los distintos antecesores.

Para finalizar Fabio, que da a pensar el tema de que hubo un fraude que duró cuarenta años, personas que a propósito realizaron toda una fabricación, como una artesanía para engañar y por otro lado, una investigación seria, metódica de la ciencia y se descubría Lucy. En la ciencia también hay fraude, para todos los gustos.

Como cualquier actividad humana, la ciencia no está exenta de fraude, para nada lo que de alguna manera se pretende forma es tratar de ejercer los controles.