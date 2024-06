Pese a lo anunciado, todavía no aumentó el boleto de colectivos

El móvil de Canal 13 recorrió las calles esta jornada de miércoles para preguntarse que pasó con el aumento del pasaje de colectivo. El anunció se hizo el viernes pasado por parte del Ministerio de Gobierno, precisamente de la ministra Laura Palma.

Sin embargo, el retraso sorprendió a los usuarios que esperaban pagar la nueva tarifa este miércoles. Esto se debe a que desde la Secretaría de Tránsito y Transporte había anunciado que podían tomarse hasta 10 días hábiles la implementación, alargando más la espera teniendo en cuenta los días feriados.

En consulta con los usuarios, el móvil le consultó como están viviendo la situación. Uno de ellos expreso que es jubilado y no tenía la sube registrada: "es un golpe al bolsillo" destacando que viaja unas 4 o 5 veces al día y que no le alcanza. Otros estudiantes que aguardaban en la parada dijeron que pese a que es menor el valor que pagan, tampoco les alcanza: "Todos los días lo tomamos, a veces nos prestamos la SUBE. No queda de otra" señaló.

Finalmente, otra usuaria que era oriunda de Chimbas y se trasladaba a su trabajo en Santa Lucía advirtió que el sueldo que gana es un 30% de su sueldo se va en cargar la tarjeta de transporte, agregando un "hay que aguantarse" con respecto al incremento.