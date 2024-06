Día de la Bandera en San Juan: Martín puso en valor la defensa de la Patria

Este miércoles, en un evento cargado de emoción y patriotismo, los sanjuaninos celebraron el Día de la Bandera con diversas ceremonias de promesa y juramento. El acto principal tuvo lugar en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), donde internos y cadetes realizaron su promesa y juramento a la Bandera Nacional. Asimismo, ex combatientes también confirmaron su compromiso con la enseña patria, en una jornada que unió a la comunidad en un fervoroso homenaje a los símbolos nacionales.

El Vicegobernador de la Provincia Fabián Martín expresó su satisfacción por la ceremonia: "La verdad, muy contento. Seguramente va a ser un día muy emotivo y es un día significativo para los sanjuaninos y para los argentinos en general."

En cuanto al mensaje de fondo de este evento, Martín enfatizó la importancia de la defensa de la patria a través de acciones cotidianas y valores cívicos: "El mensaje es que defender la patria es una de las cosas más importantes que tenemos, junto con nuestra familia . La patria se defiende siendo buenos ciudadanos, siendo buenos padres, buenos hijos. Los jóvenes y los niños deben estudiar, ya que ese es el camino para salir adelante . Los mayores debemos ser buenas personas para tener una buena sociedad. Buscamos recuperar valores que tanto se hablan, pero poco se predican. Ese es el gran desafío que tenemos todos los sanjuaninos y en ese sentido tenemos que trabajar juntos."