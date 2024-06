Investigan la detección de módulos de celiaquía con alimentos que no son Sin TACC

La entrega de módulos de celiaquía de junio viene atrasada en San Juan. Según le confirmaron fuentes calificadas a Diario 13, esto se debió a denuncias que recibió el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de beneficiarios que acusaron haberse intoxicados al consumir algunos de los productos, de los cuales aseguraron que son sin TACC. Ante esta situación, la cartera que dirige Carlos Platero comenzó una investigación e intensificó los controles a los municipios, encargados de la distribución de los mismos.

Diario 13 consultó a una alta fuente del Ministerio de Familia sobre estas irregularidades, que confirmó la sospecha sobre algunos municipios opositores. La ex cartera de Desarrollo Humano investiga si actores de estos municipios sacaron mercadería de módulos y la reemplazaron por productos que no son Sin TACC. Así como también le confirmaron a este medio, que hasta el momento no cuentan con pruebas.

Lo concreto es que mientras comenzó esta investigación, el ministerio intensificó los controles a los municipios, buscando que estos módulos lleguen y se entreguen correctamente. El miércoles esta cartera hará oficial el calendario de entrega de junio, el cual se daría entre el jueves y viernes.

El móvil de Canal 13 consultó sobre estas irregularidades al titular de la cartera, Carlos Platero, quien solo confirmó la intensificación de los controles. ‘No queremos que ninguno de estos módulos llegue a sus beneficiarios con productos que no son Sin TACC, porque contaminan los demás’, precisó el funcionario.

Por otro lado, el ministro confirmó que trabajan para ampliar el cupo y empadronar a más personas, para que puedan gozar del beneficio de este módulo. Así como también detalló que en los últimos días en Albardón realizaron un operativo en el cual controlaron los módulos de celiaquía y para diabéticos.

Provincia gestionó en Nación fondos para garantizar comedores escolares durante toda la gestión

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación por el cual el gobierno de la provincia aseguró los fondos para los comedores escolares y copa de lecha durante los próximos 4 años. Según contó Platero, este acuerdo con Nación permitirá que siga vigente el programa Desayuno Fortificado que el Estado de la provincia desplega a las escuelas en todo el territorio sanjuanino.

Se trata de 1.263 millones de pesos que el gobierno de la provincia destinará a los comedores escolares y las copas de leche de las escuelas de la provincia, en lo que resta de la gestión.

Buscan que los proveedores de mercadería para merenderos sean todos con productos locales

El Ministerio de Familia busca beneficiar a las pymes locales a traves de un importante ingreso. Según señaló el ministro Platero, la idea es que estas firmas locales sean promovedores de mercadería para merenderos, y así fortalecer el mercado local.