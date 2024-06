Es ley: deudores de cuotas alimentarias no podrán ingresas a salas de juegos

Durante la sesión de este jueves, la Legislatura sanjuanina sancionó una ley que prohíbe el ingreso de deudores alimentarios e incumplidores de los deberes de asistencia familiar (Ley Nº 13944), debidamente inscriptos en los registros especiales, a los casinos, salas de juegos o bingos de la provincia de San Juan.

Tras los argumentos brindados por el diputado Juan de la Cruz Córdoba, la Cámara de Diputados un proyecto de Ley presentado por Interbloque Cambia San Juan, el cual establece la prohibición del ingreso a casinos, salas de juegos de azar de la Provincia a deudores alimentarios. También hablaron y manifestaron su apoyo la diputada Fernanda Paredes y el diputado Mario Herrero.

Córdoba, en comunicación con Cien por Hora en Canal 13, explicó que ‘esto no se refiere solamente a la comida como cuota alimentaria, sino a todo lo que un papá tiene que proveer para la manutención de sus hijos, entre ellos una vivienda, vestimenta, educación, esparcimiento, cobertura médica. Esto nuestra legislación lo trata como obligaciones alimentarias. Lo que observábamos a través de experiencias y conversaciones es que muchas veces estas personas que tienen obligaciones hacia sus hijos menores de edad, no sólo no cumplen, sino que además dilapidan el dinero’.

En este sentido, la normativa aprobada en la Legislatura provincial establece en el artículo 1º: “Se prohíbe el ingreso a casinos, salas de juego de azar y salas de bingo de la Provincia, a deudores alimentarios e incumplidores de los deberes de asistencia familiar, incluidos en los registros especiales habilitados a tales efectos en la provincia.

“El Poder Judicial de la provincia de San Juan debe garantizar el acceso al registro establecido en el artículo 1° de la presente Ley a todos los concesionarios de los casinos, salas de juego de azar y salas de bingo de la Provincia”, menciona el artículo 2º y la normativa establece que “La Caja de Acción Social o el organismo que en el futuro lo reemplace, debe velar por su cumplimiento, a través de los procedimientos que estime necesarios para tal fin”.

También se aprobó en la sesión

Los miembros del cuerpo legislativo aprobaron la Ley que instituye la Fiesta del Carneo Español. Asimismo, ratificaron un convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan y la Obra Social Provincia; un Acta para la Ejecución del Proyecto de la Obra Ciudad Judicial de San Juan-1' Etapa; y otro convenio rubricado entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Y también, el cuerpo legislativo otorgó acuerdo al proyecto de Resolución por el cual se aprobó la Cuenta General Ejercicio 2022 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Por último, declararon de interés: el programa Red Educativa; el 4° Encuentro Nacional de Folclore para adultos San Juan Danza; "Encuentro Nacional de Legisladores y Legisladoras Provinciales por los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes en el territorio Nacional"; las celebraciones por el quincuagésimo aniversario de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan; la Participación de la Profesora Silvina Fredes y Ballet Sanjuanino, en el Encuentro Internacional de Danzas Árabes CRAZY NIGHTS FESTIVAL; el "EL CURSO LENGUA DE SEÑAS" Nivel Básico; las III Jornadas Internacionales de Cirugías Ginecológicas mínimamente invasivas; y las actividades enmarcadas en el 3º Encuentro Federal en conmemoración del Día Nacional de Altas Capacidades.