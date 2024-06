Un merendero chimbero comenzó una colecta de bicis usadas para sortear en el Día de las Infancias

El domingo 18 de agosto en la sede del merendero Juntos por los más Pequeños, ubicada en Villa Centenario, se llevará a cabo un festejo por el Día de las Infancias. Elías Cabello, uno de los referentes de esta asociación civil chimbera contó al móvil de Canal 13 que comenzaron con una colecta para recolectar bicicletas en desuso, para poder restaurarlas y sortearlas en medio de los festejos. ‘Necesitamos de la solidaridad de los sanjuaninos’, precisó.

La idea de esta asociación civil chimbera es recolectar la mayor cantidad de bicicletas posible, restaurarlas y sortearlas en el festejo que incluirá juegos y chocolate. Además, pidieron a los que quieran sumarse a colaborar ese día con maquillaje para niños con glitter o peluqueros que hagan cortes a los chicos y chicas.

Este merendero cuenta con 200 chicos y chicas que son asistidos por esta asociación civil chimbera. Sin embargo, para este festejo no esperan esa cantidad, sino el doble, ya que aseguran que vendrán niños y niñas de otros barrios, loteos y villas. 'Los incluimos a todos. Todos reciben su taza de chocolate y los juguetes que recolectamos los sorteamos porque no llegamos nunca con la cantidad. El año pasado recolectamos 8 para Rivadavia, por lo que la sorteamos todas porque no llegamos', precisó.

'Gracias a los solidarios que siempre están, a los que desde ya agradecemos', expresó el referente solidario, quien, además brindó su número de celular para aquellos y aquellas que deseen colaborar con cacao, azúcar, facturas o algún otro comestible que pueda servir.

Para aquellos que quieran y puedan colaborar el número: 2646091295

Por último, el referente del merendero chimbero celebró y destacó la labor de los merenderos de toda la provincia bajo el contexto actual. En ese sentido señaló que a pesar de no estar recibiendo asistencia del Estado Nacional y sanjuanino. 'Están haciendo todo a pulmón'