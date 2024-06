Trabajadores de la OSP convocaron a una asamblea para reclamar por aumentos

Este martes, dentro de las instalaciones de la Obra Social Provincia, el móvil de Canal 13 San Juan habló con el secretario gremial de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Enrique Funes, quien explicó los motivos para convocar a los trabajadores agremiados exigiendo mejoras salariales , después de que a un sector determinado de la parte jerárquica recibieron el aumento pero a otro sector no.

Funes comenzó explicando que en la OSP se lleva a cabo hace más de una semana una asamblea de los trabajadores que se acrecienta y acalora cada vez más, el motivo principal es que el interventor de la Obra Social Provincia, Rodolfo Fasoli, posterga la cita y no se ha presentado a hablar con los reclamantes: "Hemos intentado hablar con el señor interventor porque según él es un señor y no nos ha atendido" recalcó el secretario general. Además, intentaron contactarse por medio de la presentación de expediente al ministro del área, quien en palabras de Funes, todavía no han obtenido respuesta.

El secretario aseguró que: "Estamos definiendo el plan de lucha que se va a iniciar el viernes, para tener tiempo mañana de informar a la Subsecretaría y contando la posibilidad que la Subsecretaría dicte una conciliación obligatoria para que nos siente a todos juntos y podamos hablar".

El representante gremial explicó que posiblemente los empleados comenzarán con hacer una hora de paro en la jornada, simplemente para llamar la atención de las autoridades: "Es una forma de molestar". Remarcó que "la culpa tampoco la tiene el afiliado, todos los que vienen acá son enfermos, necesitan atención" destacando que no quieren interrumpir el servicio en el lugar del trabajo y buscando los medios para que se llegue a una solución sin perjudicar al resto. "No podemos tener tres horas parado ahí a la gente esperando que los atiende, mientras tanto Fasoli no nos recibe y ni siquiera manda a alguien para hablar de temas salariales" agregó Funes.

Específicamente, el reclamo va por el lado de que se le restituyan los servicios que se tenían antes a los afiliados, también va por el tema de la recomposición salarial para los empleados, que sea agregado en su adicional como sucedió con los funcionarios, que sería una exigencia de aumento del 40%: "Queremos que todos ganen bien, no solo un sector.

Queremos igualdad de oportunidades y trata" finalizó el representante gremial.