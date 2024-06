Aballay celebró que la FNS sea en Pocito, aunque aclaró algo importante

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, expresó su satisfacción y sorpresa ante la decisión de trasladar la sede de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) a su departamento. Si bien comentó su felicidad, destacó que no le consultaron desde el Gobierno provincial.

"La decisión nos cae muy bien, nos ha sorprendido, nos enteramos por los medios de comunicación. Es la fiesta más importante que tenemos los sanjuaninos," comentó Aballay.

El intendente destacó la importancia de la fiesta para la provincia y reconoció la capacidad del Estadio del Bicentenario para albergar un evento de tal magnitud. "Celebro que se pueda realizar sin ánimos de polemizar con Chimbas, porque tienen un hermoso predio que construyó el gobierno de la provincia. Pero también el Estadio del Bicentenario es un lugar óptimo para el desarrollo de la fiesta, es inmediato acá en San Juan, tiene una gran capacidad, hay un amplio sector de estacionamiento y vamos a vivir una linda fiesta," afirmó.

Aballay también manifestó su disposición para colaborar con la organización del evento. "Humildemente y de antemano manifestamos nuestra voluntad de poder acompañar, nuestra voluntad de poder interactuar con el gobierno y con la organización con la finalidad de aportar y sumar para que esta fiesta sea una buena fiesta como estamos acostumbrados a vivir," dijo.

Sin embargo, el intendente subrayó que no fueron convocados por el gobierno provincial para discutir la decisión. "Desde el gobierno provincial no nos convocaron a la decisión de que se iba a hacer la fiesta ahí, pero es una fiesta linda y no nos objetamos en lo absoluto, sino todo lo contrario porque estamos contentos y felices de que Pocito sea el epicentro de una fiesta tan importante," señaló Aballay.

El intendente también resaltó la oportunidad que representa la FNS para mostrar el crecimiento y desarrollo de Pocito. "Podemos mostrar humildemente en lo que estamos haciendo en Pocito, cómo ha crecido el departamento. Vamos a trabajar mucho, vamos a generar aportes y entiendo que es importante que podamos federalizar este tipo de acciones, pero fundamentalmente creemos que el lugar está acorde a lo que requiere la fiesta," concluyó Aballay.