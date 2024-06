Leche para San Juan: llegaría recién en una semana y podrían ser más de 800 kg

La distribución de los miles y miles de kilos de leche en polvo que estaba almacenada tanto en Tucumán como en Buenos Aires, es un tema de interés nacional. En ese sentido era todo un misterio que iba a ocurrir en San Juan, por este motivo Canal 13 se contactó con la principal encargada de esta tarea que mencionó que podrían ser más de 800 kilos los que arribarán recién la próxima semana.

Dra. Mercedes Gómez, titular de la Fundación CONIN en San Juan, contó que todavía no hay una fecha estipulada para que llegue esa leche en polvo a suelo sanjuanino. Si bien el operativo ya empezó y se espera que finalice antes del viernes 14 de junio, no hay un día específico para que esto ocurra.

'Va a llegar, lo tenemos confirmado pero no sabemos cuándo todavía porque están saliendo camiones a diferentes áreas. El camión dependiendo del área descansa y vuelve, para luego traer de nuevo. Yo la verdad es que no tengo detalles de eso, pero si se positivamente que antes de salir el camión de Buenos Aires me van a avisar porque tienen mi celular para confirmarme cuando llega. Todo el operativo se va a finalizar a finales de la semana que viene', expresó.

Por otro lado, aclaró que la cifra que trascendió de los 800 kilogramos de leche en polvo que le corresponderían a San Juan, recién fue la primera cifra que ella envió a las autoridades de CONIN Central. Sin embargo, con el paso del tiempo más sectores se ofrecieron a colaborar, por lo que ellos están en condiciones de distribuir una cantidad realmente mayor.

'No me han informado qué número va a llegar, 800 kilos fue el número que presenté cuando me enteré de esto y pensé en el acopio que podía tener y como podía distribuir de manera transparente con medios propios. Después tuve conversaciones con Rawson y me prestaron un depósito que va a usar CONIN únicamente. El lunes se comunicó conmigo Cristina Cardozo de Políticas Alimentarias y se puso a disposición para lo que necesitemos. Entonces pedí hasta 5.000 kilos así que no se cuánto irá a llegar', manifestó.

Seguidamente Gómez mencionó que el Dr. Abel Albino es el presidente de la Fundación CONIN, pero que la organización está a cargo de Diego Álvarez, ex ministro de Salud de Mendoza. Sobre esto manifestó que a nivel provincia se ha considerado a los merenderos y comedores que ella misma conocía.

'La distribución se hace a merenderos y comedores a través de Cáritas y parroquias de Rawson, Chimbas y Santa Lucía. Hay diferentes maneras. Tenemos un merendero que apadrinamos y nos vamos a encargar nosotros. Tenemos otros ahijados de un merendero de La Bebida que son 300 niños y vamos a entregar nosotros. Después tenemos organizadas colaboraciones tanto del Gobierno como de las parroquias que tienen personas con camionetas para hacer la distribución', sentenció.