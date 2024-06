El boleto de colectivo aumentará en San Juan: la palabra de ATAP

Miles de sanjuaninos y sanjuaninas utilizando el transporte público para trasladarse de un punto a otro cada día. Por este motivo una potencial suba en la tarifa es algo que siempre genera preocupación en los usuarios. En ese contexto, desde el sector empresario confirmaron que efectivamente habrá otro aumento, pero todavía se desconoce de cuánto será.

Ricardo Salvá, titular de ATAP en San Juan, contó en Cien por Hora cuál es la realidad actual que está viviendo el sector en la provincia. En ese sentido aseguró que habrá una suba en el precio del boleto, pero que aún se desconoce a que cifra ascenderá.

'Eso lo va a disponer el Gobierno Provincial. Seguramente habrá algún ajuste tarifario, pero no podemos adelantar montos. Si tenemos en cuenta el nivel de compensaciones tarifarias que tiene el transporte en San Juan, las tarifas si deberían rondar los $800 pero no lo puedo definir con exactitud porque estamos trabajando en eso. Queremos que las tarifas no lleguen a ese monto. No somos partidarios de que las tarifas se disparen, todos vamos a poner una parte para que no crezcan demasiado', expresó.

Por otro lado, Salvá contó que actualmente han detectaron una caída superior al 15% en la cantidad de usuarios que utilizan los servicios de transporte urbanos, sub urbanos y de larga distancia. Finalmente, el entrevistado se refirió al conflicto que tienen con UTA, garantizando el servicio para los sanjuaninos al menos hasta el vencimiento de la conciliación obligatoria.

'UTA está reclamando que se equiparen los salarios de San Juan a los de Buenos Aires. Están habiendo reuniones pero digamos que estamos en una etapa evaluativa tanto las empresas como el Gobierno Provincial trabajando en la parte de costos, pero ya va quedando poco tiempo porque está por vencer la conciliación obligatoria. Con la cantidad de feriados que hay este mes vencería el 24 de junio la conciliación obligatoria', sentenció.