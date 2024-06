Qué es la triquinosis y cómo prevenirla

Los profesionales explican que la triquinosis es una enfermedad causada por un parásito llamado Triquinella Spiralis, los cerdos son potenciales portadores. Si es consumido por los seres humanos, es posible contraer una patología denominada "triquinosis" que ocasiona problemas severos de salud.

La enfermedad se transmite al consumir productos o carne cruda o mal cocida que contiene los parásitos en forma de quistes.

Los síntomas que se pueden presentar son los siguientes:

Fiebre

Dolores musculares

Edema de párpados

Trastornos gastrointestinales: tales como diarrea, vómito y dolor abdominal

Los síntomas se manifiestan aproximadamente al quinto día y su intensidad depende de la cantidad de carne contaminada consumida. En los animales no se registran síntomas.

Ante cualquier consulta concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio

Para evitar esta enfermedad es recomendable:

Si carnea, realice los análisis correspondientes de triquinosis.

Verifique las etiquetas de fabricación en todos los subproductos de cerdo.

La salazón, el ahumado y congelamiento de las carnes no son suficientes para destruir el parásito de la triquinosis.

Evite comprar carne de cerdo y sus derivados a vendedores ambulantes y en establecimientos no autorizados.

Para determinar si el consumo de carne es apto, se realizan pruebas de laboratorio específicas. En tal sentido, el Ministerio de Salud y el Laboratorio de Zoonosis Provincial, realizan estos análisis para determinar si el consumo es apropiado o no.

Desde la Sección Zoonosis ministerial informaron que esta práctica de laboratorio no tiene costo alguno para el productor ; con solo llevar una muestra de 50 gramos, se puede realizar un análisis. También informaron que se está trabajando con los municipios, los cuales informan a los productores acerca de los métodos de extracción de las muestras del cerdo que serán analizadas, garantizando así el consumo seguro para la población.

El laboratorio se encuentra en la UCC, y las muestras se reciben los días martes, miércoles y viernes de 14:30 a 19:00. También se pueden llevar a los Centros de Zoonosis de los municipios, y el análisis es completamente gratuito.