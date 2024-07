ADICUS analiza tomar nuevas medidas de fuerza y ya prevé un paro el 12 de agosto

La situación salarial de los docentes y no docentes universitarios sigue siendo motivo de preocupación y protesta. El representante sindical Jaime Barcelona expresó su descontento con la falta de avances en las negociaciones paritarias y la insuficiencia de los aumentos salariales otorgados por decreto.

"Sigue la lucha, en el marco de que nosotros en el mes de junio no tuvimos convocatoria paritaria, solamente un 4% por decreto. En julio todavía no tenemos llamado del gobierno, y en el marco de una situación en donde en el mes de julio nos iban a empezar a proponer, además de darnos un aumento acorde a la inflación del mes anterior, un aumento extra para recomponer el 50% de pérdida salarial que tenemos los docentes y no docentes, los trabajadores universitarios, desde que asumió el gobierno actual", explicó Barcelona.

El líder sindical destacó que las reuniones prometidas no se concretaron y que lo único recibido fue un 4% de aumento por decreto en junio: "Entendemos que en julio puede pasar algo similar o no tener directamente aumentos salariales. Por lo tanto, todas las federaciones docentes y no docentes están discutiendo la continuidad del plan de lucha a partir del mes de agosto", añadió.

Barcelona también mencionó la posibilidad de declarar la emergencia salarial. "Es un pedido que vamos a hacer a la vuelta del receso cuando se reúna el Consejo Superior, así como ha sucedido en otras universidades del país, un pedido al cuerpo para que el Gobierno Nacional convoque a las paritarias, lleve una propuesta, una solución y garantice un normal funcionamiento en el cuatrimestre", indicó.

Declarar esta emergencia, según Barcelona, implicaría un gesto político nacional: "Principalmente sería un gesto político nacional donde se involucran, además de los sectores sindicales, los cuerpos deliberativos, los cuerpos como el Consejo Superior y los Consejos Directivos, pidiéndole al gobierno nacional una convocatoria paritaria y una solución a la problemática específica que en este momento no la está dando", resaltó.

Además, Barcelona mencionó que se consultará a los institutos preuniversitarios y facultades de la UNSJ sobre las medidas de fuerza a tomar: "Se discute el cese de actividades y distintas medidas de fuerza a partir de la semana del 12 de agosto", comentó.

En San Juan, el plan de acción está en marcha: "Nosotros acá en San Juan tenemos planificado, la semana del 22 a la vuelta del receso, lanzar una consulta digital a los docentes universitarios y preuniversitarios. La semana siguiente vamos a visitar los colegios preuniversitarios, hablar con los docentes, preceptores y trabajadores en general, y la semana siguiente en las universidades y Escuela de Ciencias de la Salud para ir viendo cuál es la medida en la que se continúa la discusión", detalló.

Las opciones discutidas incluyen un paro de 72 horas o una semana, escalonado y progresivo, que podría comenzar a partir del 12 de agosto, pasado el período de exámenes. "Lo que se está discutiendo es un paro de 72 horas o una semana que sea el inicio de un plan de lucha, escalonado y que vaya aumentando la cantidad de días, si seguimos en esta situación de no tener una convocatoria salarial" , explicó Barcelona.

Finalmente, Barcelona subrayó la difícil situación de los docentes con menor antigüedad y cargos bajos. "Estamos atravesando el problema de nuestros compañeros en todos lados. Los salarios han quedado muy deprimidos. Además de haber dado los aumentos salariales por debajo de la inflación y tener una pérdida salarial, el Gobierno Nacional ha sacado el adicional salarial a todos los que son los cargos bajos. En este momento, tenemos desde los adjuntos con menos de 15 años de antigüedad para abajo con una pérdida salarial muy grande, donde muchos docentes no están llegando a fin de mes", concluyó.