Bomba política en Calingasta: denuncian 'grandes faltantes' en el parque automotor

Se viven momentos de tensión en el ámbito político del departamento Calingasta. Esto se debe a que recientemente finalizó una auditoría que demostró múltiples irregularidades en la pasada gestión, por lo que el actual jefe comunal decidió denunciar a su antecesor.

Sebastián Carbajal, intendente de Calingasta, relató en Banda Ancha cómo inició este conflicto que están atravesando actualmente. En ese sentido manifestó que descubrieron que muchas de las movilidades que supuestamente estaban en existencia estaban en mal estado o directamente faltaban.

'Todo comenzó en un periodo de transición que sabemos que fue de 7 meses desde las elecciones hasta asumir. Llegado el momento de ver las irregularidades con las que nos íbamos a encontrar al momento de asumir, se le dio intervención a un abogado y a un escribano. En el Parque Automotor se hizo una auditoría que ya se ha finalizado, demostrando que hay grandes faltantes. Hay vehículos sin motor, vehículos que faltan y otros que están totalmente destruidos', expresó.

Si bien no supo precisar la cifra, Carbajal aseguró que es una cantidad de dinero bastante importante la que estaría faltando. Sobre esto reveló que no sería un problema de movilidades únicamente, sino que también se detectaron accionar fraudulentas en obras y entregas de terrenos.

'Seguimos recabando información y documentos que prueban estas cosas. En días venideros radicaremos la denuncia penal, para que la Justicia investigue con el fin de determinar si hay culpables o no. La comunicación con él es netamente de actividad política, que tengamos la misma bandera no quiere decir que pensemos de la misma manera. Mi objetivo es ser totalmente transparente, tengo una profesión que permite no depender de la política para vivir, por eso busco la transparencia', manifestó.

Al ser consultado si estas irregularidades realmente están afectando a su gestión al frente del departamento, Carbajal puso un claro ejemplo. Manifestó que están teniendo que alquilar vehículos de carga, cuando supuestamente ellos tenían movilidades de ese estilo dentro del municipio.

'Necesito que se me aclare la destrucción y el desorden, todo lo que me afecte a la gestión que estoy desempeñando. Tenemos equipos, camiones pesados que tenemos que alquilarlos cuando nosotros teníamos móviles propios en el municipio. Obras que fueron pagadas pero los materiales no son los que figuran, no están aprobados con todo el riesgo que eso trae. Son numerosas las irregularidades', sentenció.