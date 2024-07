La Conferencia Episcopal alertó sobre la ludopatía a raíz de las apuestas virtuales

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado expresando su preocupación por el creciente problema de la ludopatía, especialmente entre los jóvenes, debido a las apuestas virtuales. En una entrevista con Banda Ancha, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, compartió detalles sobre esta inquietud.

"Este no es el primer documento sobre la cuestión. En torno al año 2000, tuvimos una declaración sobre el inicio del prode bancado, que era una novedad en ese momento sobre las apuestas en internet. Con el uso creciente de los celulares, volvimos a pronunciarnos en 2008 y 2014, señalando la preocupación de varias provincias por las apuestas en línea," explicó Monseñor Lozano.

El arzobispo destacó que las apuestas en línea permiten que cualquier persona, incluso menores de edad, accedan fácilmente a juegos de azar y apuesten dinero, lo que ha generado una gran preocupación en las familias y en el ámbito educativo.

"Muchos niños y adolescentes están comenzando a adquirir conductas adictivas, utilizando sus propios celulares o los teléfonos de familiares de manera despreocupada. Esto es algo que hemos seguido con mucha preocupación desde los gabinetes de algunas comunidades educativas," comentó Lozano.

El problema de las apuestas en línea no solo tiene implicaciones sociales, sino también económicas. "Hay negociados muy importantes en este tema y hay investigaciones en curso sobre el lavado de dinero y otros delitos. Recordemos que en algunos partidos, se utilizó dinero para que ciertos jugadores se dejaran ganar, lo cual fue un escándalo que llevó al descenso de clubes y al encarcelamiento de algunos dirigentes," señaló el arzobispo.

Monseñor Lozano enfatizó la importancia de la prevención y la educación sobre los riesgos de la ludopatía. "En nuestra declaración, mencionamos algunos consejos y sugerencias, y destacamos la necesidad de campañas de prevención para que las familias puedan conversar sobre estas conductas adictivas. El riesgo es que, a diferencia de un casino físico, las apuestas en línea permiten que el jugador quede oculto y su problema pase desapercibido," concluyó.

En el documento se puede leer:



Equipos de la Pastoral Social de distintas provincias del país queremos expresar nuestra profunda preocupación por lo que está pasando con las denominadas “apuestas online”.

Coincidimos en que se está naturalizando una conducta muy nociva para todas las personas, para la vida en comunidad y, sobre todo, para adolescentes y niños y sus familias. En nuestras ciudades, pueblos y comunidades rurales, vemos que esta adicción se va incrementando. Advertimos que es una realidad que no discrimina ni clase social ni regiones geográficas. Hay muchos motivos que nos llevan a preocuparnos porque estamos viendo el daño social que se está ocasionando.

En el contexto socioeconómico que vivimos desde hace décadas, nos preocupa profundamente cómo esta práctica adictiva socava la cultura del trabajo y del esfuerzo, además de lo gravoso que resulta fomentar una conducta que genera adicción. Debemos afirmar, una vez más, que la legalización de juegos “online” logró dos cosas: aumentar la riqueza de quienes manejan el negocio y, paralelamente, aumentar la cantidad de apostadores en general y de adictos ludópatas o potenciales ludópatas. Nunca se debió permitir.

En nuestras provincias observamos cómo esta actividad crece de manera exponencial entre los más jóvenes que son especialmente vulnerables ante el estímulo del juego. La preocupación de docentes y padres ha trascendido públicamente a través de testimonios en distintos medios de comunicación de todo el país, con casos dramáticos y, algunos de ellos, trágicos.

Aspectos positivos Observamos con esperanza que en diversas regiones no solo hay preocupación sino, también, acciones de prevención, educación y restricciones. En algunos estados provinciales y municipales se van tomando medidas concretas. Muchos medios de comunicación no dejan de hablar de esta problemática y también observamos que hay “influencers” y comunicadores que cuentan que fueron tentados con mucho dinero para promocionar sitios de apuestas y decidieron resignar dinero y no exponer su trayectoria y su fama por una causa que, por donde se la mire, es insana para las personas.

Sabemos que la problemática se está tratando en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, y que también hay proyectos provinciales y municipales. Esto es positivo porque no hay duda de que este flagelo es una pandemia que va creciendo de manera exponencial. Algunas sugerencias Les pedimos a las autoridades que en cada distrito o jurisdicción regulan las apuestas “online” y los juegos de azar, que tomen medidas inmediatas -en algunos casos se vienen implementando- para impedir el acceso de menores de edad a los sitios que se han legalizado; que se restrinja todo tipo de publicidad sobre este negocio; que no se otorguen nuevas licencias de juego on line; que no se renueven las que están vigentes; y que se denuncien los sitios ilegales para que sean bloqueados de inmediato.

También solicitamos a las y los miembros de las legislaturas provinciales y al Honorable Congreso de la Nación que sancionen normas o actualicen las vigentes en el sentido de lo señalado. Sugerimos que contemplen las siguientes propuestas:

-campañas preventivas sobre el consumo problemático del juego; -prohibición de la publicidad;

-aumento de las restricciones de acceso de menores mediante filtros e identificación biométrica;

-bloqueo de sitios de juego en establecimientos educativos;

-impedimento de medios de pago asociados a cuentas en las que se depositen los pagos de planes y programas sociales;

-bloqueo de dominios de internet de sitios ilegales;

-cierre de cuentas bancarias que se han utilizado para realizar apuestas ilegales;

-impedir transferencias de divisas al exterior a cuentas de propietarios de sitios de juego ilegal;

-aumento de las penas previstas en el Código Penal para quienes permitan el acceso a la actividad de juego de azar a menores;

-diseñar e implementar un plan de acción para atender a las víctimas de la ludopatía por juegos y apuestas “online”, especialmente jóvenes y niños. Hoy no tienen dónde ir, y se incrementaron las consultas a psicólogos;

-prohibición a las entidades de bien público -como son los clubes deportivos- a que difundan publicidad de apuestas “online”, porque, como se ha demostrado, la ludopatía y los negocios en torno de los juegos de azar y las apuestas atentan contra la salud de las personas y contra el espíritu deportivo y la sana competencia (como ha quedado expuesto en muchos casos de sobornos que han trascendido).

-fuerte sanción para las empresas que violen la ley.

Nos preocupa, además, que se vinculen las apuestas “online” con el deporte, especialmente con el fútbol. Todos sabemos que en la patria de los “campeones del mundo” el fútbol, por ser el deporte más popular, tiene un fuerte arraigo cultural y afectivo en cada rincón del país. Es penoso que desde ámbitos del deporte se promocione algo que va en contra de la salud.

Cuando vemos en nuestras provincias los estragos que está causando esta y otras adicciones, surgen algunas preguntas: ¿Adónde nos están conduciendo los que promocionan esto? ¿Qué buscan fomentando algo tan peligroso y dañino para la sociedad? ¿Por qué lo hacen?

Estamos dispuestos a colaborar y a ayudar para terminar con este flagelo que nos afecta a todos, sin importar región o clase social, y que repercute sobre todo en los sectores más vulnerables. Que Nuestra Señora de Luján, Patrona de Argentina, nos guíe, acompañe y proteja. A María Santísima le confiamos esta causa y a tantos hermanos nuestros que padecen ludopatía y otras adicciones