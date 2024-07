Megaoutlet en La Superiora: ofertas para todos los gustos, edades y bolsillos

El móvil de Canal 13 llegó hasta La Superiora donde se lleva a cabo la 6º edición del Megaoulet. La iniciativa que tiene como meta beneficiar a comerciantes rawsinos y al bolsillo de los compradores y compradoras, tuvo su primer día este viernes 12 de julio, con muchos rawsinos y personas de otros departamentos que se acercaron, y tendrá su continuidad el sábado 13 y el domingo 14, con horario de 16 a 22 horas.

En los stands de cada comerciante la oferta es grandísima y se pueden encontrar desde camperas inflables con capucha a $20 o $25 mil, pasando por remeras desde $1.500, como las tan buscadas camisetas de fútbol (como la de La Scaloneta) desde $5 mil. La idea para esta 6º edición es que los comerciantes del departamento liquiden mercadería propia de la temporada de invierno.

Maxi García, uno de los comerciantes rawsino que ofrece su mercadería en el Megaoulet

En medio de la recorrida, el móvil conversó con Maxi García, quien expresó: 'Gracias a Dios la gente se arrima, compra y nos acompaña en todos estos meses que hacemos el Megaoulet. Comparando, en un fin de semana en el local vendemos $100 mil pesos, mientras que acá lo hacemos en un solo día. Todo esto es gracias a la concurrencia de la gente que viene, pero sobre todo por los precios, porque obviamente nosotros tratamos de bajar un poquito los precios para que la gente se arrime y se anime a comprar', contó el comerciante local.

Por su parte, Tatiana Bruna, otra comerciante, contó que en su stand podrán encontrar ‘ofertas para todos los gustos, edades y bolsillos’

'Es el quinto Megaoulet del que participo y la verdad es que me viene muy bien ante la suba del alquiler y que a veces en los locales no se vende muchos, entonces acá lo que hago es mucha promoción, me sirve porque viene mucha gente de la zona, de otros departamentos, y eso me suma un montón', contó la comerciante que trabaja marroquinería, bijouterie e indumentaria.

Tatiana, una comerciante entusiasmada con las personas que vienen de otros departamentos

Tatiana contó que para el Megaoulet que se realizó con motivo del Día del Padre trajo productos para hombre que se vendieron muy bien. Además, la comerciante rawsina indicó que tiene en oferta carteras desde $8 mil, billeteras desde $7 mil, así como también: medias, coleros e indumentaria.

Tatiana aseguró que en su local los sanjuaninos y sanjuaninas encontrarán variedad. Es decir, desde línea económica, intermedia, más todo lo que es importado. 'Para esta edición, por el frío, agregamos gorritos, bufandas, entre otras prendas', expresó la comerciante, que luego afirmó que no solo llegan rawsinos a esta propuesta en La Superiora, sino también de Santa Lucía, Pocito, Capital, entre otros puntos del Gran San Juan y otros departamentos aledaños.