Peluc defendió la baja de edad de imputabilidad y criticó la falta de acción en políticas sociales

Este martes, en el programa Banda Ancha, el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Peluc, abordó el controvertido tema de la baja de la edad de imputabilidad, una cuestión que frecuentemente divide a la sociedad. El diputado expresó su postura a favor de reducir la edad de imputabilidad, argumentando que imputar a los padres por los delitos de los menores tampoco es justo.

Peluc afirmó que "hay una masa de menores que actúan con la seguridad de que no serán imputables" . Sostuvo que "tenemos que llevar la imputabilidad a edades más bajas, porque si tenés conciencia para manejar un arma o lo que sea, también tenés que tener conciencia de cuáles van a ser las consecuencias".

En cuanto a las instalaciones penitenciarias para menores, el diputado manifestó: "Creo que San Juan está en condiciones de poder tener un penal para menores si se termina el penal de Ullúm y tratar de que después se reinserten de otra manera".

El libertario también criticó la falta de prevención y educación en la sociedad, señalando que: "Venimos de una situación abandónica por parte de las prevenciones. Cuando no hay una educación que te guíe, que te diga dentro de lo que tienes que hacer, que te cambia, cuando no hay una cultura y cuando no hay un accionar de la fuerza de seguridad de prevenir antes que ir al delito estas son las consecuencias".

El diputado hizo un llamado a la población que carece de políticas sociales y que está expuesta a la situación actual : "Que nos digan cuál creen ellos que es la solución, porque los que estuvieron hasta ayer no solucionaron nada y esto cada vez se agrava más. Entonces, somos todos dueños de soluciones cuando estamos en la vereda de enfrente. Han estado gobernando 20 o 30 años y no han solucionado nada, se ha empeorado todo y en esta situación no podemos ir a experimentar. Tenes que empezar a tomar medidas. Tal vez después haya que corregir muchas cosas o no, pero por lo menos empiezas haciendo algo. Esta situación de abandono que ha tenido la sociedad en tratar estos temas es lo que nos ha llevado a esta situación".

Sobre la justicia y la conciencia de los menores, Peluc opinó: "Si esa persona que comete el delito tiene la conciencia para hacerlo, debe tener la conciencia de recibir la pena o el castigo de lo que hizo".

Por último, Peluc cruzó a un dirigente defensor de los derechos de los menores, criticando la postura de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: "No es tan fácil, es hora de dejar algunas cuestiones metodológicas o partidistas y empezar a trabajar en serio. Decir, 'mira muchacho, esto se experimentó, no se puede hacer esto'. El único experimento que han tenido es mantener esos organismos vivos para seguir teniendo un salario y tienen que dejar eso de lado y ponerse a trabajar en serio, contándonos lo que han experimentado".

