En su visita a San Juan, un funcionario de Milei desmintió haber militado el ajuste

Eduardo Serenellini, el ex conductor de La Nación + visitó San Juan donde se reunió con el gobernador Marcelo Orrego. Cuando estaba por abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires, el móvil de Canal 13 le consultó sobre su declaración que causó polémica y se viralizó, en donde, en su rol de periodista de la señal de noticias nacional, señaló que se venían tiempos de ajuste, en donde todos los argentinos debían de hacerlo, por lo que, si tenían que comer una sola vez al día, debían hacerlo.

Notablemente molesto por la pregunta de Canal 13, el ahora Secretario de Prensa de la Presidencia de la Nación expresó: 'Depende de la necesidad de cada familia. Ahora, yo nunca dije, ni pensaría, ni me pasaría por la cabeza que la gente no coma. Quien dice eso es miserable, es un pedazo de hijo de puta. Es decir, decir de mí que puedo pensar que la gente no coma, eso que quede bien clarito'

Ante la insistencia del periodista para aclarar aquella declaración, el ahora funcionario nacional insistió que lo que en realidad él dijo que 'todos nos tuvimos que ajustar y nos seguimos ajustando'. Luego ejemplificó expresando: 'Todos los que nos están mirando tuvieron que ajuntar su medicina prepaga, tal vez bajar de prestación, o no puede utilizar el auto como lo utilizaba, o no consume determinados productos que consumía. Esto es una realidad, nos tenemos que ajustar. Ahora de ahí a decir que la gente no coma y que yo lo aplaudo, fui bien explicito', cerró.

'El ajuste era necesario y es necesario. La inflación va mejorando, teniendo en cuenta la inflación que teníamos el año que viene en noviembre. ¿Es lo ideal?, no, todavía falta mucho trabajo. Superávit lo tenemos, se está pagando las deudas, el Banco Central recuperó los dólares de los ahorristas. Son puntos en siete meses que hay que tener en cuenta, y aquellos que dicen los estamos aguantando, el tema es que, entre todos, es el país el que necesita que sigamos trabajando por mucho tiempo', señaló.

En el cierre de la nota, Serenellini les dejó un mensaje a todos los argentinos y argentinas que se tuvieron que ajustar debido a las acciones de ajuste y devaluación de este Gobierno Nacional. 'Hay que trabajar mucho, el gobierno anterior, los populistas, destruyeron Argentina, en lo moral, en lo social, en lo económico, la han destruido. Llegó el presidente Mieli con todo su equipo, y la mayoría de los argentinos con las intenciones y predisposición para que la situación cambie y mejore', cerró.