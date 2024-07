Bajaron los casos de dengue pero sigue la influenza afectando a los sanjuaninos

En una conversación reciente con Cien por Hora, la jefa de epidemiología, Liliana Bertoni, proporcionó una actualización detallada sobre la evolución de los casos relacionados con afecciones respiratorias en la provincia. Esta temporada ha registrado una atención significativa en consultorios y servicios de salud, en gran parte debido a los virus que circulan típicamente en esta época del año.

"Estamos en la época de circulación de virus respiratorios," comentó Bertoni. "Desde epidemiología, lo que se hace es la vigilancia del tipo de circulación viral. Los virus que se vigilan son aquellos que generan morbimortalidad, como la influenza, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial", dijo. A ello sumó "Durante el mes de junio, el virus de la influenza ha sido predominante, representando entre el 60 y 65% de los casos, aunque también hemos tenido algunos casos de COVID-19 y muy pocos del virus respiratorio sincitial."

Bertoni señaló una disminución en la notificación de casos confirmados de influenza en los primeros días de julio. "Hemos notado una disminución en la notificación de casos confirmados de influenza en un 50% en comparación con lo que venía circulando. También ha disminuido un poco la consulta ambulatoria por este tipo de afección, probablemente debido al impacto de los feriados y asuetos escolares y administrativos de la semana del 17 de junio. La asistencia escolar disminuye, lo que reduce los contactos. Estamos viendo el impacto esta semana de estos feriados y veremos qué pasa al final de la semana próxima", subrayó.

Al ser consultada sobre los síntomas comunes de las virosis respiratorias, Bertoni explicó: "Cuando una persona tiene una virosis con dolor de cuerpo y fiebre, suelen decir que están 'engripados'. Sin embargo, la gripe producida por el virus de la influenza no es un cuadro leve". Tras ello mencionó: "Los síntomas incluyen fiebre de más de 38°C, dolores de cuerpo intensos y cefalea. Es necesario estar en reposo, y hay que estar muy atentos si a estos síntomas se le suma la dificultad para respirar, ya que esto podría indicar un cuadro complicado."

En cuanto a la vigilancia ambulatoria, Bertoni detalló: "Tenemos unidades de monitoreo ambulatorio en algunos establecimientos donde se realiza el testeo a los pacientes. La vigilancia se hace directamente en los internados y en un porcentaje representativo de los pacientes que consultan de forma ambulatoria."

Sobre el dengue, Bertoni advirtió que aún no se ha eliminado la circulación viral: "El dengue todavía no ha desaparecido y no podemos decir que estamos libres de su circulación. Continuamos con una vigilancia exhaustiva. Aunque los casos detectados en estos meses fríos han sido muy pocos, seguimos atentos."