Paritarias docentes: "Lo ideal sería que empecemos esta semana"

Daniel Quiroga, titular de la Asociación de Magisterios de Enseñanza Técnica (AMET), habló con Cien por Hora sobre la situación actual del sector y los desafíos que enfrentan de cara a las próximas negociaciones paritarias. A pesar de que aún no han recibido una convocatoria formal.

“Todavía no hemos recibido la convocatoria a paritarias de manera formal; solo hay un trascendido informativo de que van a convocar, pero esto ya estaba establecido en la paritaria anterior,” explicó Quiroga. “En julio acordamos que nos íbamos a reunir los primeros días, pero hoy ya estamos en esos primeros días y todavía no sucede nada para tratar el incremento salarial de julio", dijo. A ello sumó: "Estamos preparados para tratar de obtener la mejor negociación y el mejor beneficio para el salario de los docentes.”

Se había mencionado inicialmente que la reunión paritaria sería el 10 de julio, aunque esto coincidiría con el receso invernal. “Lo ideal sería que empecemos esta semana a trabajar. Puede ser el 10 de julio, siempre y cuando sea antes del 12 o del 15 de cada mes, debido a la liquidación de los haberes,” continuó Quiroga. Por este motivo, añadió: “Es crucial sentarse a negociar con tiempo para analizar todos los aspectos involucrados en el salario docente, no solo el porcentaje, sino también otros factores que el gobierno puede no estar escuchando o desconociendo.”

Quiroga también subrayó que, aunque se han logrado algunos acuerdos, hay compromisos que el gobierno provincial no ha cumplido. “En mayo acordamos y en julio también hemos empezado a acordar, pero hay compromisos que no se han cumplido. El Ministerio de Educación no ha continuado trabajando en la comisión del nomenclador, y hay otros temas que no se están cumpliendo conforme al estatuto", dijo. También mencionó: "Se están manejando con dictámenes que violan las leyes, lo cual podría traer problemas al gobierno provincial.”

Uno de los problemas más graves señalados por Quiroga es el mal funcionamiento del circuito para la liquidación de sueldos. “No funciona el circuito para la liquidación de los sueldos. Está pasando mucho tiempo y el docente toma un cargo pero no puede cobrar. A veces pasan muchos meses sin que se perciba el salario. Esto es grave para cualquier persona", apuntó.

Sobre la infraestructura administrativa, Quiroga destacó: “El gobierno anterior destruyó el sistema de gestión educativa (SIJE), que iba a implementar asignaciones y licencias a través de un sistema informático. Ahora, todo se hace en papel, y se han desactivado todas las fotocopiadoras de las instituciones educativas y unidades de gestión. Esto genera un problema complejo.”

En cuanto a la cobertura de salud, Quiroga expuso un problema significativo con las prestaciones médicas. “La obra social provincial cubre un 80% de las prestaciones, pero hay un problema con el 20% restante. Los profesionales de análisis clínicos cobran ese 20%, pero a menudo resulta ser más, como un 40%, lo que afecta gravemente el salario de los docentes, quienes tienen que pagar esa diferencia en efectivo.”

Al preguntarle sobre la posible participación de los gremios en la visita del presidente, Quiroga señaló: “Nosotros desde AMET no hemos recibido ninguna invitación. Pienso que llegará o quizás no, porque son decisiones gubernamentales. Pero como gremio, tenemos que seguir denunciando, negociando y dialogando con el gobierno provincial para mejorar la situación educativa, no solo para los docentes, sino también para los alumnos.”

Finalmente, Quiroga insistió en la necesidad de que los gremios sean escuchados. “Somos quienes sabemos las necesidades y situaciones que atraviesan los estudiantes y los docentes. Esperamos que el gobierno actúe en consecuencia para mejorar la educación técnica en nuestra provincia.”