Habilitaron una línea de WhatsApp para agilizar el contacto con los comerciantes capitalinos

La directora de Comercio de la Municipalidad de Capital, Zaida Guerra, habló sobre la situación actual del sector y los esfuerzos para simplificar los trámites para los comerciantes locales. En una entrevista, Guerra explicó las medidas adoptadas y los desafíos que enfrentan, destacando la importancia de acercarse a los comerciantes y facilitar los procesos burocráticos.

Guerra recordó que cuando la intendenta Susana Laciar asumió su cargo, una de sus prioridades fue simplificar los trámites relacionados con readecuaciones y habilitaciones comerciales. "Falta bastante por hacer, pero en primer lugar nos hemos acercado al comerciante, algo que hasta ahora no se había producido. Hemos creado una línea de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros", señaló Guerra.

La directora explicó que el objetivo principal es facilitar la vida de los comerciantes, especialmente los pequeños, que no tienen tiempo para acudir al municipio en horarios de oficina. "El comerciante no tiene tiempo de acercarse al municipio para hacer trámites. Muchos de ellos son pequeños comerciantes sin empleados, y tienen que cerrar su comercio para venir de 7 a 13 horas a la municipalidad a llevar una documentación. Desde ese lugar, pusimos a disposición este número de WhatsApp", comentó.

El número de WhatsApp es 264 457 65 92

Gracias a esta nueva herramienta de comunicación, están creando una base de datos para mantener un contacto fluido con los comerciantes. Guerra destacó que, si toda la documentación está en orden, el proceso de habilitación no debería durar más de 60 días, salvo que haya algo que corregir.

"Estamos trabajando en simplificar aún más los trámites para los comercios de hasta 75 metros cuadrados. En una encuesta realizada entre enero y marzo, encontramos que la gran mayoría de los comercios en funcionamiento eran relativamente pequeños, de 75 metros cuadrados, y es ahí donde debemos apuntar las soluciones", agregó Guerra.

La directora también abordó el problema de los comercios cerrados que no estaban oficializados y mencionó que están comenzando a trabajar en ese aspecto. "Las altas han empezado de a poco, y los comerciantes están apostando al capital. Nuestra labor es simplificar y abrir puertas para que el comerciante sienta que al venir a la oficina de comercio, encontrará a alguien que lo va a acompañar en la habilitación", subrayó.

En cuanto a los costos, Guerra explicó que lo difícil no es pagar la tasa comercial, sino gestionar la documentación necesaria para la habilitación, lo cual resulta más costoso. "La tasa comercial no es muy alta, pero la habilitación conlleva costos significativos. Este es un tema que queremos tratar con todas las reparticiones para ver la manera de simplificarlo", concluyó.

Finalmente, Guerra mencionó que, aunque se ha hablado de implementar una ventanilla única para los trámites, aún no se ha concretado. "Seguimos buscando soluciones para que el proceso sea más ágil y menos costoso para los comerciantes", aludió. Guerra destacó la importancia de la cercanía con los comerciantes y cómo este enfoque ha influido en sus estrategias para mejorar la gestión del sector.

"Es muy importante recibir a cada una de las personas, hablar con ellas, acompañarlas. Es un plus que no cuesta nada y suma mucho. No solo se trata de hablar, sino de visitar a los comerciantes, no solo a través de los inspectores en la calle, sino también acompañando los relevamientos para escuchar sus dificultades", señaló Guerra. Para facilitar la comunicación, se ha implementado una línea de WhatsApp, a través de la cual los comerciantes pueden contactar directamente a la oficina de Comercio. "Queremos hablar de esta cercanía, organizar un poco las áreas internas porque a veces los expedientes se demoraban mucho más dentro del área. El área de comercio es bastante compleja y tiene muchos sectores: bromatología, kioscos, espectáculos públicos, inspecciones. Los expedientes se perdían y por eso queríamos organizar todo", explicó.

Además, Guerra mencionó que el Juzgado de Faltas realizó una nueva capacitación para un grupo de inspectores, quienes aún están en proceso de ser nombrados oficialmente por decreto. "Estamos preparando un nuevo grupo de inspectores que ya han recibido capacitación y queremos reforzar lo que ya se tenía. Queremos cambiar la imagen y los tratos de los inspectores cuando visitan los comercios, incluyendo instancias de advertencia antes de emitir un acta de infracción", indicó.

En cuanto a la presencia en la ciudad, la directora detalló que hay personal permanente en la peatonal y en las plazas donde se realizan ferias. "Cubrimos las plazas, incluyendo donde hay ferias, y ya tenemos un grupo de 30 a 40 personas que se están preparando", comentó Guerra.

Guerra también abordó la cuestión de las clausuras, explicando que se necesita que los inspectores estén bien calificados para manejar estas situaciones. "Todo depende de la gravedad de la infracción. En muchos casos, se llega a la clausura cuando es una causa bastante grave. El mismo Juzgado de Faltas, una vez que labramos el acta de infracción, ofrece la posibilidad de hacer un descargo o solicitar una prórroga. Hay varias instancias antes de llegar a la clausura", concluyó.