La pregunta desde el Colegio Médico: '¿Dónde está la plata de las obras sociales?'

El presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes, habló con Cien por Hora sobre la situación actual de las obras sociales y su atención a los afiliados. En este punto se preguntó ¿Y dónde está la plata del médico, de las instituciones?

“Es triste porque en realidad termina pagando el enfermo. Cada enfermo que tiene obra social, además, tiene que tener plata para poder atenderse. Es muy triste. Vos tenés una obra social y no están los recursos para pagar lo que vale la salud de los afiliados. Si no, no puede ser obra social”, expresó Bordes.

El médico criticó el desequilibrio entre los recursos destinados a la infraestructura de las obras sociales y los fondos disponibles para la atención médica de los afiliados. “Tenemos un desequilibrio porque cuando vamos a Buenos Aires vemos la sede de las grandes obras sociales que son edificios de primer nivel. ¿Y dónde está la plata del médico, de las instituciones? No voy a nombrar obras sociales, pero he tenido la oportunidad de ir por convenio y ya hay edificios enormes. Eso se da desde la plata que aportan los afiliados para tener una buena atención médica", dijo. Tras ello dijo: "No pagan lo que corresponde, pero los edificios de Buenos Aires siguen estando, en las camisetas de los partidos de fútbol siguen estando las obras sociales". "Esto va más allá de lo provincial, sino también a nivel nacional. Hay que tener una planificación de salud seria para que todos aquellos en la parte privada, que son muchos negocios de salud, cumplan con las obligaciones”, reclamó.

Bordes también mencionó la problemática de los pacientes que, a pesar de tener obra social, terminan siendo atendidos en hospitales públicos y las complicaciones que esto genera. “No tenés que mandar un paciente o mandar una ley de recupero para recuperar pacientes que se van a atender en la parte privada y se terminan atendiendo en el hospital y le terminas cobrando. Si paga la obra social para que lo atiendan en cualquier clínica privada sin pagar un peso", dijo y continuó "¿Quién tiene la plata? Porque los médicos no, las instituciones tampoco”, señaló.

Salud con 40% de pérdida del poder adquisitivo: 'es triste porque paga el enfermo'

En cuanto a la situación económica de los trabajadores de CIMYN, Bordes informó que “por suerte está todo el día se han pagado los sueldos, los aguinaldos con los aumentos". Del mismo modo aseguró "La problemática fue sobre esa deuda de los aumentos de febrero y marzo que se pudo subsanar y se planteó algún plan que se podía cumplir para tratar de saldar esa deuda y la gente ya retiró sus vouchers y se está tomando los días compensatorios por ese aumento que no se pudo dar y iban a dar un resentimiento de lo que resta en dinero”.

En otro orden, Bordes anunció que volvió la atención de guardias pediátricas en el CIMYN. "Respecto a la atención al público, concretamente en afiliados, principalmente sobre lo que es la especialidad fundamental del CIMYN, que es la pediatría, hubo una restructuración de todo lo que es la pediatría en cuanto al armado de servicios". A ello sumó "Eso implicó estar sin pediatría unos días alternados y ahora está funcionando nuevamente como lo hacía anteriormente con la guardia pediátrica que nuevamente está recibiendo consultas de todos los pacientes". "Vuelve todo lo que es cirugía pediátrica que cada una de ellas necesita un control y seguimiento y se restablece la atención pediátrica en el CIMYN, que es muy importante principalmente para la sociedad que reconoce el CIMYN como una entidad sin ningún problema”, detalló.

Sin embargo, Bordes aclaró que, por el momento, no se reabrirá la terapia intensiva pediátrica en el CIMYN. “Lo único que queda fuera de esto es terapia intensiva pediátrica, pero por una cuestión nada más y nada menos que no hay una demanda fuerte de la sociedad para que haya la terapia pediátrica. Es lo único que no se va a volver a poner en funcionamiento por el momento salvo que en la provincia sea necesaria”, concluyó.