Orrego dijo presente en el stand de San Juan en la Expo de La Rural

Este martes 23 de julio, el gobernador Marcelo Orrego visitó el stand que tiene San Juan en la Expo de La Rural, en Buenos Aires. Luego de una recorrida por el predio, acompañado por funcionarios y autoridades nacionales, a la que también se sumó el ministro de Producción, Innovación y Trabajo, Gustavo Fernández, y el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el mandatario conoció el sitio en el que San Juan se muestra al mundo.

Además, el mandatario provincial que estuvo reunido con Nicolás Pino Presidente de la Sociedad Rural. Por otro lado, y ante los medios de comunicación nacionales, Orrego habló del cobre en San Juan y de una oportunidad única para la provincia.

En este contexto Orrego dijo: ‘Son dos hectáreas realmente repletas de gente. He visto stands de todas las jurisdicciones del país. A mí me parece esto muy importante porque las provincias del interior también podemos mostrar todos nuestros productos. Por eso, los sanjuaninos nos distinguimos muchas veces por los ricos vinos que desarrollamos, pero también somos los primeros productores de aceite de oliva, de pistachos y de tomates industrializados. Esto nos da la oportunidad de mostrar nuestro membrillo, en definitiva. Hoy no solo estamos recorriendo una expo donde vamos a encontrar mucha gente de la Argentina, sino también de distintos países del mundo’.

Durante la expo están programadas visitas de las empresas extrajeras que participan de las rondas de negocios y de la realización de jornadas académicas al stand de San Juan por el que ya pasó una multitud de personas que tuvieron la oportunidad de degustar y conocer los productos sanjuaninos.