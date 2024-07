Un médico a un paso de ir a juicio por mala Praxis por la muerte de una bebé

Un médico está a un paso de ir a juicio por mala praxis tras la muerte de una bebé de un año y cinco meses. El 30 de junio de 2022, los sanjuaninos nos despertamos consternados por la noticia de la muerte de una nena de un año y cinco meses llamada Oriana. Una semana que la justicia esperemos sepa explicar qué pasó con esta chiquita, quien de un domingo a otro comenzó con un cuadro de una aparente enfermedad respiratoria que terminó costándole la vida. Desde ese día, su mamá Johana ha venido luchando incansablemente por justicia, y este próximo miércoles a las 7:45 habrá una audiencia en el Palacio de Tribunales, que podría ser una esperanza para la familia de obtener justicia.

"Es importante para nosotros la visibilización del caso de mi hija porque venimos hace dos años buscando justicia. Esta es la audiencia previa a un juicio. Se espera que el juez tome las pruebas que hay y considere necesario derivar a juicio", dijo Johana. "Hay un médico imputado, el único hasta el momento, el doctor Rawson, y el doctor Cabrera, quienes vieron a mi hija. A pesar de tener los análisis a la vista, nunca la revisaron, y 24 horas después, mi hija falleció de una neumonía".

Johana ha recibido mucho apoyo de una consultora que integra familiares y víctimas de mala praxis. "Para nosotros es muy importante tener esa colaboración, buscamos justicia y que esto no vuelva a suceder a otras familias. En la obra social también la vieron, fueron cinco médicos en total los que la vieron en cuatro días. Se le hicieron placas y varios análisis. El fiscal que estaba antes, Renato Roca, y las pruebas apuntan directamente a este médico porque tenían a la vista todos los argumentos y las radiografías. Nunca prendió la computadora y nunca examinó a mi hija. Es el principal responsable, pero creo que es una cadena de responsabilidades porque fueron muchos los que la vieron esa semana", explicó Johana.

"Para mí, estos dos años han sido momentos de sentir que no va a existir justicia. Ni siquiera podíamos conseguir un abogado, nadie quería representarnos porque era un caso muy difícil, especialmente comprobar la mala praxis. Los tiempos de la justicia son muy lentos, pero llegar a esta audiencia es un momento muy importante. Sentimos que estamos muy cerca de lograr justicia. Queremos que el juez nos escuche, los papás somos los que estuvimos ahí", aludió.

"Vi fallecer a mi hija en mis brazos, y es horrible ver que estás perdiendo a tu hijo y no poder hacer nada. Lo único que pido es justicia y que paguen las personas que tienen que pagar", dijo Johana.

"Hasta ahora tenemos el mismo juez. Conseguir representación fue muy difícil, ahora contamos con la doctora Yamila Piosi. Fueron más de 14 abogados los que vimos, muchos nos decían que dependía de quién era el padrino del médico o del conocido. La deshumanización es terrible, y el camino ha sido muy doloroso, pero hemos logrado llegar a esta audiencia", comentó Johana.

"Entiendo que el sistema tiene muchos errores, y a veces, aún teniendo las pruebas a la vista, toman otra decisión. Por la memoria de mi hija, seguiré hasta el final", mencionó. "Si no es aquí, la llevaré a la justicia federal o hasta donde tenga que llevarla, porque no me conformaré con que me hayan arrebatado a mi hija. Esto no puede quedar impune. La fuerza me la da mi otra pequeña, y la memoria de Oriana sigue viva, es ella quien nos ayuda a seguir y luchar por todos los niños para que no les pase lo mismo", concluyó Johana.

Mañana a las 7:45, Johana y su familia esperan encontrar algo de cobijo en la justicia, tras dos años de caminar incansablemente en busca de respuestas y justicia para Oriana.