Declararán los compañeros de los rugbiers franceses acusados de abuso

La defensa de los rugbiers franceses Hugo Auradou (20) y Oscar Jegou (21), denunciados por abuso sexual, ofrecio que los compañeros de la Selección de Francia declaren como testigos en la causa. Con la feria judicial levantada desde este miércoles, el fiscal Darío Nora comenzará con los llamados a indagatoria, lo que ha producido una disputa sobre la traducción de los testimonios.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de Auradou y Jegou, propuso la declaración de los compañeros de equipo con el objetivo de que aporten datos sobre lo ocurrido durante la madrugada del 7 de julio en el hotel Diplomatic. Según Cúneo Libarona, los jugadores de la selección francesa podrían ofrecer información sobre si escucharon gritos esa noche o notaron algo fuera de lo común, lo que podría ser relevante en la causa que investiga un abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas.

La declaración de los compañeros de los imputados se realizaría desde Europa y de manera virtual. Sin embargo, lo que ha generado conflicto entre las partes es cómo se llevará a cabo la traducción de los testimonios de los testigos. Los abogados querellantes, Natacha Romano y Mauricio Cardello, han planteado que debe haber un perito traductor oficial de francés y han remarcado que la traducción no debe hacerse con un perito de parte. Es decir, piden que los honorarios los afronte el Poder Judicial y que no sea un traductor puesto por los denunciados.

El conflicto surge porque en Mendoza no hay traductores de francés matriculados en el Poder Judicial de la provincia, por lo que deberían recurrir a técnicos de otras provincias para atender la solicitud de los abogados de la denunciante. “Queremos un traductor oficial, cuyo trabajo no esté condicionado por quien paga sus honorarios. En la provincia no hay gente con estos conocimientos que esté en la nómina del Poder Judicial. Creemos que puede hacerse con algún traductor que esté como perito en otra provincia y que sea totalmente objetivo”, dijo el abogado querellante Mauricio Cardello en declaraciones a Diario Uno.

Rafael Cúneo Libarona busca aferrarse al argumento del sonido para defender a los dos jugadores franceses, que siguen detenidos en un departamento alquilado en la Quinta Sección con prisión domiciliaria. Para fortalecer esta teoría, el abogado defensor solicitó una prueba de acústica para confirmar si las paredes que dividen las habitaciones son de durlock, un material que facilita la conducción del sonido.

Como medida complementaria, se realizará una inspección ocular para determinar las divisiones entre las habitaciones y con qué tipo de material están hechas. Todas estas medidas están pendientes para la primera semana de agosto.

En paralelo, los abogados de la denunciante elevaron una queja por la foto publicada por Cúneo Libarona junto a los jugadores franceses. En la imagen, se ve a los dos deportistas sonriendo ante la cámara en una vivienda particular, donde cumplen la detención con tobillera. “Nosotros le hicimos saber al Ministerio Público de esta foto, la cual vio la denunciante y sintió que se le estaba faltando el respeto. No hay que perder de vista que están detenidos e imputados. Creemos que fue una ofensa a la víctima”, expresaron desde la querella.

Hace una semana, la fiscalía otorgó la prisión domiciliaria a los deportistas, quienes tuvieron que pagar una caución de 10 millones de pesos entre los dos. Además, se mantiene la captura internacional y hay una prohibición de acercamiento hacia la mujer, según lo dispuso la Justicia.