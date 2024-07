Desde cuándo comenzarán a cobrar el boleto escolar sin credencial

Este miércoles, el móvil de Canal 13 le consultó a Marcelo Molina, Secretario de Transporte, sobre el comienzo de aplicación del boleto escolar. El funcionario ratificó que la fecha en la que comenzarán a cobrar el boleto escolar mostrando la SUBE será a partir del 31 de agosto.

Todavía el boleto escolar no entró en funcionamiento por inconvenientes técnicos. Molina explicó que lo que ocurrió fue que aún no completaron el cruce de información de las inscripciones con la base de datos. 'Hubo un registro que primero se dio por la página a través de un formulario, y luego lo extendimos una semana más lo que nos hizo correr los plazos para aquellas personas que no se habían enterado, que no llegaron a tiempo', contó.

Durante el receso invernal se realizó el cruce de información con la base de datos con el Ministerio de Educación, pero todavía falta que terminen esta tarea con la universidad y el sector privado. Esto se debe a que durante las vacaciones de invierno no contaron con el suficiente personal para realizar el debido cruce de datos. 'Ahora estamos en la tarea de confirmar cuántos de los postulantes pueden ser beneficiarios', señaló.

El Secretario de Transporte indicó que a las personas que todavía no les llegó el mail de confirmación deben seguir esperando, afirmando luego que les llegará. Molina contó que la secretaría se hará cargo de mandar la provincia. Además, contó que decidieron prorrogar el uso de la credencial hasta el 31 de agosto. 'Queremos trabajar tranquilos en el cruce de información', indicó.

Acerca de los usuarios que no se registraron, ya sea a través del formulario web como presencialmente, Molina contó que, si bien no quedarán fuera del sistema, le darán prioridad al cruce de datos de los que sí cumplieron en tiempo y forma con la inscripción.