La provincia busca mejorar el control fitosanitario en todo Cuyo

Esta semana, se llevó a cabo un encuentro que involucró a las provincias integrantes de la región de Cuyo San Juan, San Luis y Mendoza en la sala del stand del gobierno de San Juan. La idea de la reunión buscó implementar políticas en común que sirva para fortalecer el estatus fitosanitario en la región.

Los temas que trataron fueron la unificación de criterio para realizar un efectivo control fitosanitaria. Además, la posibilidad de realizar visitas interprovinciales para generar la sinergia en la región. También, cada referente contó la realidad que atraviesa cada provincia y las acciones que están llevando adelante para el control de plagas.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, fue el anfitrión de la reunión que contó con la participación de sus pares de San Luis y Mendoza. Además, asistió referentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y flamante subsecretaria de Economía Regionales de Nación, Inés Liendo. También formó parte el presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza (Iscamen), José Orts.

Un dato para señalar es de San Juan colabora constantemente con el gobierno de Mendoza. En esta oportunidad, se le brinda el servicio de insecticidas, Gladiadores, para que la vecina provincia refuerza su zona fitosanitaria.

Para qué sirven las Barreras Fitosanitarias en la ruta

Hace días, Miguel Moreno, Secretario de Agricultura Ganadería y Agroindustria, en el programa Cien Por Hora de Canal 13 detalló los trabajos que se realizan para llevar concientización fundamentalmente para la erradicación de la Mosca de los Frutos y la Lobesia Botrana, según contó el Secretario del área.

El funcionario explicó que "tenemos dos planes importantes que es la lucha contra la Mosca de los Frutos y la Lobesia Botrana. Son las que han venido para quedarse y de la que requiere mayor trabajo en conjunto entre el gobierno y el privado".

La provincia está lejos de lograr el estatus de "libre de mosca", pero se realizan esfuerzos en forma regional junto a Mendoza y San Luis para evitar que el problema siga propagándose. En ese marco se trabaja en las barreras en las rutas nacionales y provinciales.

Miguel Moreno justificó que "las barreras son importantísimas, desde el otro lado me he quejado y hoy me pasa siempre: tenía una reunión en Mendoza y me dijo la persona que viajaba conmigo que que sentido tenía que haya que pagar ciertas cosas", como el importe por la fumigación en el contrl fitosanitario.

Hoy las Barreras fitosanitarias siguen siendo administradas por la Cámara de Comercio Exterior que contrató a la empresa SERVICIOS GENERALES DE CUYO SRL. SGC SRL DE ANDRES AVELLANEDA para que haga los controles y cobre por los servicios prestados.