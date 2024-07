Escándalo libertario: un militante denunció que Yolanda Agüero le robó el celular

En horas de la tarde, en medio de la visita de Karina Milei (El Jefe), dos libertarios protagonizaron un escándalo en el estacionamiento del Hotel Del Bono. Yolanda Agüero, presidenta del Partido Libertario San Juan le sacó el celular a Feliz Paz, un militante al que acusa de hostigarla a través de mensajes de WhatsApp.

En una improvisada rueda de prensa, la ex candidata a gobernadora dijo entre lágrimas: 'No quiero mostrar debilidad, ni que piensen que soy víctima de este individuo que está acá',

Inmediatamente después, una mujer a sus espaldas increpó a Agüero, quien intentaba dar declaraciones entre sollozos. '¿Porque está en el grupo usted?', le consultó en tono desafiante. Agüero se dio vuelta, le pidió que se callara y la acusó de ser la amante de Paz. Luego retomó sus declaraciones con los medios presentes expresando: 'Hablan no solamente con amenazas, violencias y hostigamiento, degradando mi persona haciéndome sentir muy mal. Las mujeres y hombres que sufren este tipo de agresiones no deben permitir, yo soy una autoridad en mi partido y no lo voy a permitir. Me han metido dos veces a ese grupo y me he quedado porque respondo civilizadamente', manifestó entre lágrimas, con un toque de furia y un pañuelo en la mano.

Agüero acusó a un grupo de militantes libertarios de manipular un grupo de WhatsApp, recortando fuertes acusaciones a su persona. 'Ellos me dicen que soy una vieja chupapija, lo que les digo... soy una vieja chupapija como la señora de tu madre que te enseñó esa educación'. Luego añadió: 'Si yo lo digo soy violenta, si él lo dice es la autoridad y lo mejor. Amenaza es lo de menos'.

La libertaria acusó a Paz y otros militantes de su propio espacio de amenazarla constantemente. 'Costela, él (por Paz), otro individuo que ya no me acuerdo, se abusan de lo que es ser mujer, ¿porque?, porque armé el primer partido libertario en la provincia, y como soy la primera mujer y soy la primera estandarte de la libertad y eso lo ve Karina, lo ve Javier, por lo que no hay modo de refregarme que yo puse los puntos cuando pasó el ninguneo de Javier', sostuvo.

Agüero brindó detalles de las acusaciones que un grupo de libertarios hacen contra ella, además de contestarles y explicar los motivos de sus declaraciones contra el ese entonces candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA). 'Yo educadamente hablé de ese tema y de ahí tienen ese hostigamiento porque quieren ser los próximos candidatos para las elecciones del año que viene. Entonces armaron ese grupo liberal con este tipo de violencia'

'En el país hay grupos de WhatsApp y yo soy la presidenta actual a nivel nacional del Partido Libertario. Todos me preguntan por este nivel de violencia y ahora Vallejo, el payaso, una prostituta, ¿quién más?, ya ni los recuerdo... y Gonzalo Costela, que después de decir que soy todo lo que soy y difamar mi reputación, encima de eso larga bendiciones. Este teléfono me causa dolor, encima el ver que afirman a cada rato algo que no soy, me duele, eso se llama acoso cibernético. ¿Entonces cómo no voy a estar mal?', expresó entre sollozos.

Al ser consultada sobe cual serán sus acciones al respecto de estas acusaciones a este grupo de militantes libertarios, la presidenta del Partido Libertario local aseguró que a pesar de que no le gustan proceder judicialmente, hará una denuncia. 'Siempre defendía a la vícitima y no quiero que me tomen como víctima, lo que voy a hacer es la denuncia correspondiente, pero esto no debe suceder así', manifestó levantando la voz por momentos.

Luego fue consultada sobre la razón que la llevó a arrebatarle el celular a Paz. Agüero respondió: 'Lo tengo yo, porque ese teléfono es el arma que tiene las balas con las que a cada rato me apuntan en mi cabeza'. Incluso agregó: 'Todos los insultos y agresiones que recibo en un grupo que hizo él', manifestó mientras Paz la interrumpió expresando que ponía su celular a consideración de la Justicia para que se investigue el hecho, para después pedirle a la presidenta de los libertarios que le devuelva el celular.

Ante las palabras de Paz, Agüero le contestó sin mirarlo, enfrentando a los micrófonos de los medios señaló que no le entregará el celular. 'No le voy a entregar el teléfono, no se lo voy a entregar a usted, lo lamento', precisó.

Nuevamente Paz le pidió que le devuelva el teléfono para luego ponerlo a disposición de la Justicia. La presidenta de los libertarios exclamó: 'No, no se lo voy a devolver, y espero que no borren los chats'. Acto seguido, el militante libertario dirigiéndose a la prensa expresó: 'Quiero que la señora me explique porque me roba el teléfono'

Agüero le contó a la prensa que Paz robaba afiliaciones en la Peatonal a nombre de ella y al Partido Libertario local. Paz arremetió nuevamente contra la militante: 'Yo no tengo ningún cargo y si la persona dice cualquier cosa de mí y dice ser abogada, que haga la denuncia correspondiente, pero que me devuelva el teléfono que me lo acaba de robar en la cara, porque logré filmarla cuando venía a agredirme y se está yendo', expresó para luego pedirle a los gritos a la Policía presente que la detengan ya que se marchaba con su celular

Por último, Paz expresó renovando las acusaciones contra Agüero: 'Me lo robó en la cara porque tiene temor que yo muestre todos los videos donde ella habla pestes de Javier Milei y no lo voy a hacer, los voy a guardar, pero que me devuelva el teléfono.