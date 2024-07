Amas de Casa País pidió ayuda con el consumo energético en los hogares

Este lunes por la tarde, la Asociación de Amas de Casa del País en San Juan presentó un pedido formal al gobierno provincial para implementar medidas que eficienticen el consumo energético. Laura Vera, titular de la asociación, explicó los detalles de la solicitud en el programa "Cien por Hora".

La directora de la asociación destacó que el pedido se realizó a través de la multisectorial San Juan Unidos Contra el Ajuste, debido al aumento abrupto de las boletas de energía y gas en los hogares de menores ingresos: "Nosotros consideramos necesario hacer esta primera presentación que está enfocada en el tema de la energía eléctrica y que, bueno, apunta esto primero como usted dijo para ser más eficiente la utilización de la energía es necesario tener aparatos que puedan ahorrar consumo", comentó Vera.

El pedido incluye tres medidas principales para ayudar a los hogares con ingresos menores a la canasta básica, que actualmente supera los 800 mil pesos:

1. Cambio de Luminarias: "Que se les pueda cambiar los focos a bajo consumo", expresó Vera, señalando que muchas familias no derrochan energía, pero sus electrodomésticos y luminarias de alto consumo incrementan sus facturas.

"Que se les pueda cambiar los focos a bajo consumo", expresó Vera, señalando que muchas familias no derrochan energía, pero sus electrodomésticos y luminarias de alto consumo incrementan sus facturas. 2. Créditos Especiales: A través de la billetera San Juan, se solicitan "créditos especiales con descuentos para acceder a artefactos de bajo consumo".

A través de la billetera San Juan, se solicitan "créditos especiales con descuentos para acceder a artefactos de bajo consumo". 3. Incentivos por Reducción de Consumo: Vera sugirió "incentivar a todos aquellos que, comparados con periodos anteriores, hayan logrado bajar el consumo".

Adicionalmente, se pidió que se continúen fortaleciendo las políticas públicas hacia la transición a energías renovables, como la solar y la eólica, que son viables en la provincia debido al clima favorable.

Para los sectores más vulnerables, la titular en San Juan solicitó que "el subsidio de los 1.500 kilowatts de consumo pase a 2.000 kilowatts", con el fin de aliviar el impacto de las tarifas.

Noticias Relacionadas Desde el martes impacta el aumento de tarifa de colectivos, estos son los nuevos valores

Respecto al incremento solicitado por Naturgy, que pide más del 32% de aumento en las tarifas de energía , Vera recordó que el registro de subsidio vence el lunes, destacando que todavía no se sabe si hay una prórroga . Explicó la importancia de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RACE) y destacó que la institución se ha puesto a disposición para ayudar a las familias que no puedan acceder a la tecnología o no conozcan el proceso.

Por otra parte, aseguró que participarán en las audiencias para discutir el costo de distribución y transporte de la energía, resaltando la necesidad de evaluar no solo el consumo, sino también los ingresos y la cantidad de personas en cada hogar: "La discusión nacional se tiene que dar porque hay un cambio por relación a la medición energética que está vigente y otro que se supone que puede establecerse que habla de una canasta básica energética", mencionó Vera.

Finalmente, la titular hizo un llamado a los legisladores nacionales para que se involucren en estas modificaciones, criticando la idea de que el Estado desaparezca y deje de intervenir en la vida de las personas: "Es necesario que siga mirando de manera humana las situaciones de todos los argentinos", concluyó.