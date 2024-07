'Milei, el hambre no espera': un grupo de vecinos se manifestó contra el presidente

Motivados por la presencia del presidente de la República Argentina, un grupo de sanjuaninos se reunión en la Plaza Laprida para manifestarse contra el mandatario. Se los pudo ver sosteniendo pancartas con mensajes como: 'Milei, el hambre no espera', 'Gobierno sin justicia social', 'No a la venta de órganos', entre otros.

Uno de los manifestantes habló con el móvil de Canal 13 desde el lugar, asegurando que habían tenido un pequeño enfrentamiento con los efectivos policiales que trabajaban en el lugar. En ese sentido este colectivero aseguró que los uniformados quisieron quitarles los afiches que tenían con estos mensajes.

'La policía les quitó a las mujeres las latas de leche y cacerolas. A mi me quisieron quitar las pancartas que traje, me dijeron que me iban a hacer una contravención y que me iban a llevar detenido. Me vine a manifestar por Loan y por el tarifazo. Trabajo hace más de 20 años, soy chofer de ómnibus. En mi actividad he perdido las horas extras, porque han bajado frecuencias en las calles entonces tenés menos trabajo. Tengo el mismo sueldo de febrero. Vivía muy tranquilo en una casa hermosa en Pocito y podía pagar el combustible, ahora se nos hace imposible con mi esposa. Estoy afectado, me tuve que mudar a Chimbas, a un departamentito', expresó.

Seguidamente Cecilia, otra de las personas que formaba parte de este grupo de manifestantes, contó cuál es su realidad desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Sobre esto aseguró que ella se quedó sin trabajo, entonces en su vivienda hay un ingreso menos para hacerle frente.

'Mi marido trabajaba 8 horas y ahora trabaja 16 horas. Yo me quedé sin trabajo, así que en la casa pasaron de haber dos salarios a uno sólo. Tengo dos niños que van a la escuela y hay que llevarlos a algún deporte. No quiero terminar con algún plan, quiero tener trabajo. Quiero llegar al acto como una vecina común para manifestarme ante Milei para decirle que basta. Ahora tenemos que elegir si almorzamos o si cenamos', sentenció.