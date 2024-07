Vacaciones de invierno en familia: claves para disfrutar armoniosamente

En la antesala de las vacaciones de invierno, la psicóloga Silvana Bellotti compartió en Banda Ancha algunas recomendaciones sobre cómo acompañar a los niños durante esta temporada. Según Bellotti, es fundamental "analizar en familia cómo vivirlas" ya que hay muchas expectativas y deseos.

"Después terminan las vacaciones, terminamos agotados y se pierde el objetivo de las vacaciones que es una pausa, un espacio para uno, un ocio sano, de disfrute", afirmó.

Bellotti enfatizó la importancia de una "crianza amorosa" durante este período. "Son vacaciones que todos puedan disfrutar y desconectarse un poco de la tecnología. Es importante crear lazos fuertes familiares, encontrarnos en familia, en el mate de la tarde", dijo.

La psicóloga también subrayó que descansar no significa solo dormir o no tener rutina. "Sí hay que plantear una rutina, pero no rígida, sino en la que puedan estar todos cómodos", dijo. Además explicó: "Hay que descomprimir la atención que se le da a esta etapa del año, dormir un poco más y tomar el tiempo que durante el año siempre se va apurando. Hay que aprovechar cada momento", concluyó Bellotti.

