Boleta de la luz: EPRE aseguró que todavía no definieron el aumento desde Nación

Durante el pasado miércoles 31 de julio se confirmó que el componente provincial de la boleta de luz, no aumentaría en San Juan hasta el 2025. Sin embargo, el precio de la misma aumentaría debido a sus dos apartados que regulan desde la Nación. En ese sentido aseguraron que el porcentaje preciso de incremento todavía no está definido.

Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, fue el encargado de explicar en Cien por Hora porque a pesar de que desde San Juan tomaran la decisión de no aplicar una suba, el valor de la boleta podría incrementarse de todos modos.

'Hay que destacar, porque hay algún ruido, que se habla de un 4% de incremento de las tarifas. Esas son noticias que salen en los portales nacionales y es de aplicación para AMBA. Es para Buenos Aires porque tiene que ver con EDENOR y EDESUR. Todavía no hay una definición de la parte de generación y transporte, que eso lo define la Secretaría de Energía de la Nación, aún no hay definición formal. Cabe mencionar que las tarifas de generación y transporte de los comercios, industrias, hogares de mayores ingresos, hoy día representan un 80% del costo. En las boletas de menores ingresos cubren un 25%', explicó.

Ferrero remarcó que en la actualidad se desconoce cuál va a ser la nueva tarifa de los apartados de transporte y generación. Eso recién se dará a conocer en los próximos días. De esta manera se ratificó que sólo la parte provincial es la que se ha decidido no alterar hasta principios del 2025.

'Hay mucha confusión. No quiero sonar tampoco condescendiente, pero mucha de la gente se informa por los portales nacionales y no escuchan los locales. Los medios nacionales hablan de una realidad de Buenos Aires, que no tiene ningún impacto en San Juan. Estamos esperando que la Secretaría de Energía de la Nación emita una resolución, tendrá que ver con las políticas de reducción del gasto público, con las políticas de asignación de subsidios que disponga la Nación. Cuando lo disponga lo comunicaremos porque eso se traslada a las facturas de electricidad de todo el país no solo de San Juan', sentenció.