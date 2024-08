Padres denuncian que sus hijos tienen clases solo algunos días por daños en los trechos

Un grupo de padres de alumnos y alumnas de la Escuela Juan Peñalozzi están sumamente preocupados con las condiciones en las que sus hijos toman clases desde la vuelta al receso invernal. Silvina, una de las mamás parte de este grupo, contó al móvil de Canal 13, que el problema es que 11 aulas fueron inhabilitadas por el Gobierno por no estar en condiciones, puesto que el cielo razo ha comenzado a caerse de a poco, lo que representa un peligro para los estudiantes.

La escuela está ubicada sobre calle Cipolletti, a metros de calle 25 de Mayo, en Chimbas. Hasta allí llegó el móvil de Canal 13, para conversar la mamá que ofició las veces de vocera del grupo de padres. Silvina indicó que sus hijos están en peligro con el estado de los techos y que toman clases en el patio.

El problema comenzó una semana después de la vuelta a clase tras el receso invernal. Los padres aseguran que pidieron a las autoridades una respuesta en más de una oportunidad, pero que hasta el momento no tuvieron respuesta alguna. 'Esperando los trámites para solucionar el problema no ganamos nada porque respuesta no hay. Las otras partes de los techos que dijeron que estaban en peligro los han tirado, lo sacaron y lo dejaron acá (por las afueras de la escuela), y sigue acá el escombro', señaló.

La mamá vocera contó que la dirección de la escuela también está inhabilitada, ya que muestra mucho desprendimiento de cielo razo.

'La respuesta de ellos solamente fue que clausuren las aulas, que amontonen a los niños allá y no están teniendo clases en las condiciones que tendrían que estar, pero vinieron a revisar y supuestamente son 11 aulas las que no están en condiciones, pero nosotros queremos una respuesta porque nuestros hijos no pueden seguir así, son muchísimos niños, corren riesgo los turnos mañana, tarde y noche’, precisó Silvina.

'Los niños circulan por las aulas en los recreos, lo que quiere decir que corren peligro de que se le caiga una parte de techo'

La directora del establecimiento educativo, quien no habló en vivo con el móvil de Canal 13 señalando al argumentar que no está autorizada en hacerlo, le contó al móvil que ya realizó un trámite, por lo que, a partir del lunes, las autoridades comenzarían a ocuparse del tema.

'Ahora los niños se pueden lastimar con todos estos escombros que están tirados y nadie va hacer nada, porque la directora nos dijo que ella no puede dar la cara', expresó notablemente enojada con la situación que sufren sus hijos.

'En cualquier momento le va a pasar algo a nuestros hijos y ella no va a dar la cara', soltó con fastidio por la actitud de la directora, de la que entienden que ‘no está dando la cara’.

Mirá la nota completa aquí: