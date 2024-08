Tras el fallecimiento de Julia Horn, YFU reinicia los intercambios y buscan familias de acogida

Esta mañana, en el programa Cien por Hora, Ezequiel Bazán, delegado de 'Youth For Understanding' (YFU), una ONG internacional que se dedica al intercambio de estudiantes de todo el mundo, compartió importantes novedades sobre la organización. Durante la entrevista, Bazán habló sobre la reactivación de los programas de intercambio estudiantil y la búsqueda de familias anfitrionas, después de un período de duelo tras la trágica muerte de Julia Horn, una estudiante de intercambio que falleció tras caer del cerro Tres Marías, en Zonda.

"Cuando pasó lo de Julia, nos dimos obviamente el tiempo de duelo que se merecían nuestros colaboradores porque, bueno, claramente habían sido muy cercanos a esta chica. Entonces, tomamos la decisión de hacer un duelo durante un mes y recién ahí retomar actividades. Es por eso que acá en San Juan se ha reactivado un poco tarde la búsqueda de familias anfitrionas", explicó Bazán.

En cuanto a las nuevas iniciativas, Bazán mencionó que ahora la organización busca familias que quieran recibir a estos estudiantes de intercambio: "El 18 y 19 de agosto van a estar llegando todos los chicos de intercambio a San Juan, de las familias que conseguimos. Logramos conseguir cuatro familias anfitrionas y van a venir cuatro chicos: tres de Alemania y uno de Ecuador. Ahora el 15 de este mes se cierra la búsqueda de familias anfitrionas y, hasta ahora, logramos hospedar a todos menos a una chica que todavía está esperando una familia anfitriona", detalló.

Bazán también reflexionó sobre las lecciones aprendidas tras la tragedia de Julia Horn y cómo estas han influido en las acciones de la organización y de la comunidad: "Creo que la provincia aprendió algo muy importante, que el Club Andino siempre recalcaba: la señalización en la montaña. Hay ciertos momentos en los que se puede o no se puede subir. Julián no tenía ni idea porque no era de la provincia. Habría estado muy bien que la señalización estuviese en la entrada de la montaña. Esa es una enseñanza que nos llevamos nosotros como organización", afirmó.

Además, Bazán destacó las palabras del padre de Julia, quien, según él, dejó una enseñanza valiosa: "Nos enseñó que lo mejor es disfrutar el tiempo que ella vivió, disfrutar las enseñanzas que nos dejó y todo el camino de vida que tuvo, y no llorarla. Obviamente llorarla para descargar, pero disfrutar lo que fue en vida, no sufrir por su muerte".

En cuanto a la procedencia de los estudiantes, Bazán señaló que "el 80% de las personas que recibimos en Argentina es gente de Alemania. No se sabe el porqué, pero los alemanes tienen una predisposición muy marcada para irse de intercambio. Ellos tienen una manera de pensar muy interesante y los fundadores de la ONG son de Alemania y Estados Unidos, aunque vemos más intercambios desde Alemania".

Sobre los métodos de difusión de la ONG, Bazán mencionó que utilizan diversas estrategias, incluyendo los medios de comunicación y el contacto directo con las escuelas: "Agradecemos el espacio que nos está dando en este momento. Nos difundimos de muchas maneras, y una es a través de las escuelas. Los chicos vienen a hacer un intercambio estudiantil, no unas vacaciones, entonces indirectamente terminamos teniendo contacto con las escuelas. Siempre nos han recibido con los brazos abiertos para dar charlas y difundir lo que es YFU", comentó.

Finalmente, Bazán resaltó los logros de la delegación de San Juan: "El año pasado tuvimos cinco familias anfitrionas, un récord a nivel nacional. También rompimos el récord de la cantidad de voluntarios que están trabajando en YFU. San Juan siempre se encarga de romper ese tipo de récords. Este año solo hemos tenido cuatro estudiantes, pero hemos tenido más de 13 o 14 familias interesadas, lo cual nos hace muy felices".