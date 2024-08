Docentes y estudiantes harán un 'Ruidazo' en protesta por los salarios

En el marco de una jornada de paro nacional, los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) llevarán a cabo un "ruidazo" este miércoles, como parte de su protesta contra la pérdida del poder adquisitivo que enfrenta el sector. Guadalupe Águiar, secretaria de prensa del Sindicato de Docentes Universitarios de San Juan SIDUNSJ, uno de los gremios que representa a los trabajadores universitarios, explicó la situación crítica que atraviesan.

"Estamos concluyendo el tercer día de paro, que comenzó este lunes, en sintonía con el resto de las universidades del país. Esta medida se debe al enorme desfase salarial que enfrenta la docencia universitaria en los últimos 40 años," señaló Águiar. La sindicalista enfatizó que este desajuste es cercano al 50% en relación con la inflación, recordando episodios críticos como el de 1989 y 2002. "Estamos por debajo de la situación de otros sectores estatales," agregó.

Águiar criticó la forma en que el gobierno nacional ha manejado las últimas negociaciones paritarias. "Después de la última paritaria del viernes pasado, en la que se anunció un aumento del 3% para agosto y un 2% para septiembre, no se pudo discutir nuevamente la pérdida del 50% del poder adquisitivo de la docencia en los últimos ocho meses. Por eso se ratificaron las medidas de fuerza que ya habían sido anunciadas," afirmó.

El "ruidazo" convocará no solo a docentes y no docentes, sino también a estudiantes y a la multisectorial local por la defensa de la educación pública. "Extendemos la invitación a toda la comunidad sanjuanina, porque sabemos la importancia que tiene la universidad para la sociedad. Es una cuestión transversal, todos tenemos en la familia alguien que comenzó una carrera, que obtuvo un título en la UNSJ, y que dio sus primeros pasos en la formación superior allí," destacó Águiar.

La representante de SINDUJ también subrayó las diferencias entre la docencia universitaria y la provincial, que depende del Ministerio de Educación. "La paritaria local atiende la docencia provincial, pero en el caso de la universidad estamos bajo la paritaria nacional que determina los salarios de las universidades de todo el país. Hay un desfase importante: estamos por encima del 50% con salarios por debajo de la línea de pobreza y un 20% de los docentes que tuvieron solo un 11% de aumento desde noviembre hasta la fecha," explicó.

Águiar también denunció que "tenemos docentes iniciándose en la carrera universitaria que están por debajo de la línea de la indigencia. Desde enero a la fecha, sin contar los dos meses anteriores, la inflación en San Juan ha sido del 79% según el estado provincial. No estamos alcanzando el poder adquisitivo; no solo no lo estamos alcanzando, sino que está a la mitad de lo que era en noviembre. La situación es angustiante," subrayó.

El "ruidazo" comenzará en la esquina de Libertador y Urquiza, frente a la sede de la Facultad de Ingeniería, y contará con la participación de comunidades de diferentes unidades académicas de la UNSJ e instituciones que forman parte de la multisectorial.