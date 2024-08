Diputados aprobó cederle los terrenos del CUIM y Escuela de Música a la UNSJ

Por unanimidad, este jueves la Cámara de Diputados de San Juan cedió a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) los terrenos del Complejo Universitario "Islas Malvinas" y de la "Escuela de Música" de calle Félix Aguilar, ambos pertenecientes a la Provincia.

En ese sentido, y estando presente en la Legislatura Provincial, Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ, comentó sus impresiones y satisfacción por la adquisición tan importante: "Son dos años de gestiones que han fructificado". A lo que agregó: "Esto ha sido quizás faltas de decisiones políticas anteriores, que no se concretó, pero bueno, un eterno agradecimiento a la Legislatura provincial que se ha habido entender este paso fundamental para que el sentimiento de pertenencia a la universidad se afiance con nuestros terrenos ya a nombre de la universidad". Después de este acto llevado a cabo en la Legislatura provincial, Berenguer aseguró que el Consejo Superior tendrá que reafirmar lo aquí decidido y se procederá la escrituración de los terrenos como corresponde.

Por otro lado, fue consultado por la aprobación de la ley del financiamiento educativo por el presupuesto universitario: "Esta madrugada ha sido aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Financiamiento Educativo presentado por algunas bancadas del Congreso Nacional. Esto pasará al Congreso Nacional para que esto se transmita y se convierta en una ley de financiamiento definitivo que salga desde la Casa de las Leyes que es el Congreso Nacional y no a través de decretos".

Berenguer compartió el malestar de los docentes: "Es el reflejo de esta problemática que estamos transitando desde principios de año con un congelamiento de un presupuesto universitario que, como siempre decimos, presupuesto 2023 con un 270% de inflación y que no había sido contemplado. Recién hace un mes que ha sido contemplado para los gastos de funcionamiento, pero no así el desfasaje que tienen los sueldos de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, no contemplan la realidad del de este pasaje inflacionario que tenemos. Se ha perdido alrededor de un 50% de los ingresos de los docentes y eso va en detrimento de la calidad del sistema educativo".

Sobre lo referido por el diputado Horacio Quiroga, Berenguer coincidió diciendo: "No somos una isla, formamos parte de un sistema nacional de universidades y esto ha sido plasmado en este proyecto que si bien ha sido elaborado por algunos sectores de ciertas bancadas del legislatura nacional, ha sido replicada y apoyada por otras bancadas por lo tanto ya tenemos este proyecto, así que espero que el Gobierno, el Ejecutivo, se haga eco de lo que el Congreso Nacional ha decidido".

El rector advirtió también: "Se habla de incrementos de miles de millones, pero es una adecuación a la pérdida que hemos tenido por inflación, no hay un peso más para poder avanzar en cosas nuevas".

Por otra parte, el Secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, estuvo en el programa "Es Lo Que Hay", donde compartió detalles de la reactivación de la obra de la Escuela de Música, perteneciente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Coca explicó que desde diciembre, cuando se detuvo la obra pública en todo el país, estuvieron trabajando con Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructuras para re-licitar el contrato el próximo año. "Ellos nos dicen que, por el grado de avance, es una de las obras que podrían estar priorizadas" , admitió Coca con seguridad.

Sobre los trabajos, el Secretario Administrativo Financiero explicó: "Faltan los pisos, pero hay aislaciones acústicas, hay un montón de cosas. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos avanzando con una licitación pública para el cerrado y las aberturas del edificio. Eso lo va a encarar la universidad con recursos propios. Se ha hecho una reserva presupuestaria para poder hacer una licitación", pese a los enfrentamientos muy fuertes por la reducción de los recursos destinados a las universidades nacionales.

Respecto a lo que les dijeron desde Nación, el secretario señaló: "Arrancamos el año con Nación diciéndonos que se van a tener que arreglar con la prórroga del ejercicio 2023, o sea que en el 2023 recibíamos 51 millones por mes para gastos de funcionamiento, que es el 10% del presupuesto. Nos dijeron que durante todo el año se van a tener que mantener con lo de enero del año anterior, con una inflación que estaba más alta. Después de la marcha del 23 de abril, se logró obtener esta mejora que implica el 270$ sobre enero del año pasado. Aunque está por debajo de la inflación, por lo menos podemos hacer frente a todo lo que es el incremento de tarifas y demás. En realidad, lo que estamos haciendo con la escuela de música es con recursos propios, es decir, con aquellos ahorros que se habían generado y que nos permitían de alguna manera hacer frente a esto", concluyó.