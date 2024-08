Cómo sigue la situación de los empleados de limpieza del Rawson

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, brindó detalles sobre la situación de la empresa ProZ, que ha enfrentado conflictos recientes entre empresarios y trabajadores, afectando el servicio de limpieza en el Hospital Rawson. Marchese explicó que estos conflictos han surgido nuevamente, principalmente debido a la falta de pago de aguinaldos y a un reclamo del sindicato en relación con la transferencia de personal a otra empresa.

“El problema principal que enfrentamos ahora es el pago de los aguinaldos. Según lo que se informó, la empresa ya ha cumplido con este compromiso, y también está al día con los expedientes necesarios. No se le debe ninguna factura a ProZ,” explicó Marchese. Además, señaló que, aunque el pago de los aguinaldos ha sido resuelto, aún queda pendiente la transferencia de personal.

El subsecretario subrayó la preocupación del sindicato en cuanto a la transferencia de empleados. “El sindicato ha estado muy atento a esta situación, especialmente para garantizar que la transferencia se realice cumpliendo con todas las normativas laborales. Es fundamental que se respeten los derechos de los trabajadores en este proceso,” destacó Marchese.

En cuanto a la empresa en cuestión, Marchese mencionó que no conoce si en realidad la propietaria de ProZ es GD, pero aclaró que no tiene conocimiento sobre la identidad de los propietarios reales de la misma. “Solo conocemos el nombre de la empresa, pero no sabemos quiénes son los dueños reales,” concluyó el subsecretario.