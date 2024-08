Luego de la amenaza de bomba, trabajaron en el protocolo del Registro Civil

Durante la mañana del pasado 7 de agosto, se registró una inesperada amenazada de bomba en un edificio tan importante como el del Registro Civil. En ese sentido su directora reconoció que no tenían un protocolo muy aceitado para este tipo de situaciones, por lo que ya se pusieron manos a la obra para mejorar esa situación.

Verónica Benedetto se refirió en Banda Ancha a esta alarmante situación que vivió a principios de este mes. En ese sentido contó que la situación la tomó tan por sorpresa que lo primero que atinó a hacer fue llamar por teléfono al Ministerio de Gobierno y no al 911 que es lo que se recomienda.

'En mi caso fue la primera experiencia la verdad. Me encontré con el teléfono y no sabía qué hacer. Llamé al secretario de la ministra de Gobierno y me dijeron no, llama al 911, hay que evacuar ya mismo. Más allá de que después había comentarios sobre el audio, que sonaba como una broma, no podemos dejarlo pasar. En esta evacuación, que por suerte se hizo con mucha tranquilidad, nos dimos cuenta también que no teníamos aceitado un protocolo', expresó.

Seguidamente comentó que muchos de los trabajadores del lugar dejaron bolsos cuando hicieron la evacuación. Sin embargo, los especialistas en este tipo de situaciones les informaron que frente a este tipo de siniestros, no se pueden dejar los bolsos y hay que salir con todo porque justamente se puede ingresar algún dispositivo en un bolso. Los profesionales tienen que poder revisar las carteras y todo eso

'Así que estamos trabajando ahora en una capacitación. Esperemos que no vuelva a pasar, pero por lo menos los hemos capacitado. Genera todo un conflicto para la gente, que ese día tenía turno. Tuvimos que reprogramar. Al otro día atendimos y la verdad que hubo mucha predisposición de parte del equipo del Registro Civil, así que no hubo mayores inconvenientes', sentenció.