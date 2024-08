La semana próxima llegarán los mails a los beneficiarios de boleto escolar gratuito

Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, estuvo en Banda Ancha para detallar la implementación del nuevo boleto escolar, un cambio significativo en la metodología de validación para los estudiantes. Este sistema, que comenzó a funcionar la semana pasada, trae consigo una manera diferente de garantizar el acceso a este beneficio.

“Lo que hemos estado trabajando y empezó a funcionar la semana pasada es una metodología nueva a la hora de demostrar que se es beneficiario del boleto escolar diferencial”, explicó Molina. En lugar del antiguo sistema, donde los estudiantes mostraban credenciales o vestían guardapolvos para acceder al descuento, ahora el beneficio se vincula directamente a la tarjeta SUBE personalizada de cada alumno. “Pueden tener la cantidad de viajes que el sistema, por el promedio del estudio, arroja que un estudiante debería tener”, agregó.

El nuevo sistema también incorpora la posibilidad de acceder al boleto escolar gratuito para aquellos sanjuaninos que cumplan con tres requisitos: necesitar usar el colectivo, pertenecer al sistema educativo, y que el ingreso familiar no supere los tres salarios mínimos vitales y móviles. “Ese sanjuanino va a poder pasar a viajar de manera gratuita”, indicó Molina, subrayando que este beneficio comenzará a implementarse la próxima semana.

Uno de los puntos más destacables de esta implementación es la simplificación del proceso de inscripción. “No le hemos pedido grandes requisitos, solamente ingresar a un formulario. No ha sido de esas inscripciones traumáticas donde se piden grandes papeles”, señaló Molina, destacando que la información se cruza automáticamente con el sistema educativo.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de sorpresas. “Nos encontramos con que se inscribió más gente de la que habitualmente usa el servicio”, confesó el secretario. Ante esta situación, el sistema de credenciales anterior coexistirá con el nuevo hasta fin de año para asegurar un control adecuado y evitar posibles fraudes. Molina fue claro al respecto: “Este es un beneficio que no es gratuito, lo pagamos entre todos. Hay que marcar esto porque en algún lugar hay que compensar los dos tercios que faltan”.

Hasta la fecha, se inscribieron alrededor de 60.000 estudiantes para el boleto escolar, una cifra que sigue en proceso de validación. "El número final lo daremos cuando tengamos todos los datos cruzados, para no generar falsas expectativas, pero ya hemos superado los 30.000 que habitualmente utilizan el servicio", detalló Molina.

Para los usuarios que ya son beneficiarios del boleto escolar subsidiado, los correos electrónicos con la validación de sus tarjetas SUBE han comenzado a llegar. “Ya llegaron casi en su totalidad, nos puede estar faltando colegios preuniversitarios y alguna que otra escuela del sector privado”, dijo Molina. Si alguien no recibió el correo, recomendó revisar la carpeta de spam o verificar la dirección de correo ingresada durante la inscripción.

En cuanto a la validación, el secretario explicó que aquellos que no tengan acreditado el beneficio podrán verificarlo utilizando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática SUBE (TAS). "Si no lo tienen acreditado, podrán pasar la tarjeta por una TAS y verificar si cuentan con el beneficio. Si no, existe la opción de enviarnos un correo a infosube@gov.ar con el certificado de escolaridad adjunto para que podamos revisar su caso", explicó Molina. También mencionó que se han detectado algunos errores al cruzar bases de datos, lo que podría ocasionar que ciertos estudiantes elegibles no vean reflejado el beneficio.