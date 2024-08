Tras los cambios en la FNS 2024: ¿qué piensan los sanjuaninos?

Canal 13 San Juan recorrió uno de los puntos neurálgicos de la ciudad para conocer las opiniones de los sanjuaninos sobre los cambios anunciados para la Fiesta Nacional del Sol 2024, que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre. Esta edición, que se reduce de cinco noches a tres, también contará con una nueva ubicación: el evento se trasladará del Predio Ferial Costanera de Chimbas al área del Velódromo y el Estadio Bicentenario, en Pocito. Estas modificaciones han generado diversas reacciones entre los ciudadanos, quienes compartieron sus impresiones con el medio.

Una joven sanjuanina expresó su entusiasmo por el cambio de ubicación: “Yo opino que está buenísimo que sea en Pocito, me queda más cerca. Respecto a la fecha, a mí me gusta más en febrero porque tengo más accesibilidad por tiempo, pero está bueno que sea en el estadio también porque no lo conozco mucho. A mí lo que más me gustaba eran los shows con celebridades, y eso estaba buenísimo. Para esta edición me gustaría que esté Soledad Pastorutti”.

Otra joven, que no suele asistir a la fiesta, destacó la accesibilidad que ofrece la nueva ubicación: “La verdad, yo no soy mucho de salir a esta fiesta, pero sí asistí un par de veces en ediciones anteriores, y me quedaba bastante lejos. Había que tomar varios colectivos, y que se haga más cerca me parece más accesible. Los shows suelen ser bastante entretenidos, además hay una dinámica con bailarines y todo eso que me parece maravillosa. Es un trabajo increíble, y esperamos que este sea mejor que las veces anteriores porque es algo nuevo”.

En la plaza, un joven comentó que hace tiempo no asiste a la Fiesta Nacional del Sol: “Hace mucho que no iba, la última vez fue cuando todavía se hacía en el parque”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con los cambios. Un hombre expresó su descontento con la nueva ubicación: “No tendrían que haber modificado la ubicación. El Estadio Bicentenario está bastante lindo, pero han habido problemas. Que sea más austero me gusta, pero no que hayan cambiado la ubicación. Creo que lo único que modificaría es que, en varias oportunidades, han dejado entrar a gente sin entrada, y los que pagaban para ver el espectáculo se veían perjudicados. Si se puede seguir haciendo con buenos artistas pero sin gastar mucho dinero, me parece genial. Obviamente que voy a ir”.

La Fiesta Nacional del Sol 2024 promete ser una edición diferente, con un enfoque en la austeridad y nuevas propuestas que ya generan debate entre los sanjuaninos.