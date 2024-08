Crisis en la salud privada: ya hay 20 despidos en Sanatorios del Colegio Médico

La situación laboral en los sanatorios del Colegio Médico de San Juan se ha vuelto crítica, según el doctor Adrián Verni, asesor legal de ATSA Sanidad San Juan, el sindicato que representa a los trabajadores del sector. Verni denunció n Cien Por Hora la recepción de cartas documento que notifican el despido de al menos 20 empleados de los sanatorios CIMYN y Hospital Privado, ambos dependientes del Colegio Médico, debido a una supuesta crisis económica que, hasta ahora, no ha sido demostrada documentalmente.

"Nunca vimos la documentación de la crisis que dicen atravesar", afirmó Verni, al referirse a la falta de pruebas que justifiquen los despidos y la posible quiebra de las unidades sanatoriales. El abogado advirtió que la situación podría empeorar, ya que "la misma carta documento argumenta que ellos no pueden seguir prestando servicios a la comunidad como institución".

Con más de 457 familias dependientes de estos sanatorios, los recientes despidos generaron una profunda incertidumbre. Verni subrayó que el apoyo financiero recibido por el Colegio Médico del gobierno provincial contrasta con la decisión de despedir a los trabajadores. "Generan esta zozobra en todo el ambiente de la sanidad", expresó con preocupación, anticipando la posibilidad de que se emitan más cartas documento en los próximos días.

La tensión no solo proviene de los despidos, sino también de los reclamos salariales no resueltos. A pesar de haber acordado un aumento salarial a principios de 2024, el Colegio Médico no ha cumplido con lo pactado, lo que llevó a propuestas de pago con vales de mercadería, una medida rechazada por ATSA. "Las prestaciones laborales se pagan con dinero, todo lo que sea otra situación roza lo ilegal", enfatizó Verni, quien también mencionó que las deudas salariales se mantienen desde febrero-marzo del presente año.

Ante esta situación, Verni confirmó que ATSA asistirá legalmente a los trabajadores despedidos y que los conflictos se judicializarán. Sin embargo, lamentó la falta de transparencia del Colegio Médico, que no ha presentado la documentación necesaria para justificar sus acciones ni ha iniciado un proceso preventivo de crisis como exige la ley. "Es una situación difícil y complicada", reconoció.

Noticias Relacionadas Tras los despidos en Capital Humano, ya hay nueva secretaria de Niñez y Familia

Finalmente, Verni cuestionó la gestión del Colegio Médico y anticipó un futuro incierto para el sector: "Vamos a tener profesionales millonarios, sanatorios pobres y trabajadores aún más pobres". Con esta declaración, el asesor legal de ATSA dejó en claro la gravedad de la situación.