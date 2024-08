Para Minozzi es positiva la eliminación del pago a cuenta de ganancias en la ventas con tarjetas

En una reciente conversación con Cien por Hora, Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica, compartió su perspectiva sobre la eliminación de las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias en ventas realizadas con tarjetas de crédito y débito, una medida que el vocero presidencial anunció que se implementará oficialmente. Minozzi calificó la medida como “muy positiva” y detalló cómo beneficiará tanto a comerciantes como a clientes.

Según explicó Minozzi, el sistema actual de retenciones anticipadas de impuestos crea distorsiones significativas en la operativa de los comercios. “El pago a cuenta o anticipado de impuestos genera una distorsión en el sistema porque estoy pagando ganancias a cuenta de un ejercicio que aún no se ha realizado. Esto me quita capital de trabajo porque me retienen sobre todas mis ventas, y esas ganancias no se liquidan hasta mayo del año siguiente”, afirmó.

Dato: con esta eliminación, los comerciantes no tendrían que cobrar recargos del 10% 0 15 % por compra con tarjeta o pagos electrónicos.

Este adelanto de impuestos obliga a los comerciantes a cargar este costo adicional en las transacciones con tarjetas, lo que impacta en el precio final que paga el consumidor. Con la eliminación de estas retenciones, se espera que el costo de usar tarjetas de crédito o débito disminuya, aliviando a los clientes de esos recargos adicionales. “El Estado ha hecho las acciones necesarias, y además hay algo increíble en todo esto: transforma al empresario en un agente de retención gratuito del Estado, lo cual genera una carga adicional para la administración de las empresas”, agregó Minozzi.

Al ser consultado sobre el impacto que esta medida tendrá en los clientes, Minozzifue claro: “Sí, por supuesto. Si yo vendo un producto en $100 y luego recibo $80 cuando me liquidan, me están quitando capital de trabajo. Entonces, tengo que cargar ese costo en el precio del producto para reponer la mercadería”.

Minozzi subrayó que la eliminación de estas retenciones beneficiará a toda la cadena comercial al reducir la necesidad de recurrir a créditos y la consecuente carga financiera que estos generan. Esto, a su vez, podría evitar el incremento de precios en los productos. “Hay productos donde la utilidad es muy pequeña, como un paquete de cigarrillos, donde el recargo por el uso de tarjetas puede absorber completamente la ganancia. Mientras tanto, otros productos con mayor margen de utilidad, como los de manufactura, no se ven tan afectados por estos recargos”, explicó.

Noticias Relacionadas El hospital Rawson incorporó nuevas incubadoras para Terapia Intensiva Neonatal

El presidente de la Federación Económica señaló que esta medida es crucial para mejorar la competitividad de los comercios, permitiendo que los precios sean más justos tanto para comerciantes como para consumidores. “Es una norma que facilita las operaciones y alivia la carga financiera de los pequeños y medianos empresarios, quienes en muchos casos se ven obligados a trasladar estos costos al precio final de los productos”, concluyó.