Imágenes religiososas, el nuevo blanco del vandalismo en espacios públicos

El vandalismo sanjuanino se ha expresado este martes con la rotura de la cabeza de la Virgen de la Medalla Milagrosa ubicada en el acceso Sur de Capital. El caso conmocionó y dolió a la Iglesia sanjuanina y, al parecer, podría estar corriéndole el velo a una práctica delictiva que se viene repitiendo en las últimas semanas.

Según contó el párroco de la Catedral, Andrés Riveros al móvil e Canal 13, estos hechos vienen repitiéndose en las últimas semanas, en una distancia corta que invita a sospechar de que se trata de ataques contra la Iglesia sanjuanina. Estos actos fueron detectados en capillas e iglesias de Rivadavia, Capital y Rawson.

Consultado el religioso sobre si tienen a algún sospechoso identificado, dijo que no, y deslizó la posibilidad de que pueda tratarse de una persona con problemas psiquiátricos. Así como también pidió que si se trata de una o unas personas sin alguno de estos problemas, que se presentan a charlar con los representantes de la Iglesia. ‘Si piensan distinto y lo charlamos se puede mejorar', puntualizó.

'Si entras a la Iglesia, estamos sirviendo con mucho amor, con mucha misericordia, por eso duele porque hemos decidido seguir el ejemplo de Jesús y ponernos a lavar los pies de todos, por lo que uno se pregunta porque estos ataques así. Pero queremos esperar un rostro para poder dirigir mejor este mensaje', expresó Riveros.

'Nos estamos enterando de estas cosas que parecían hechos aislados que tal vez quedaron ahí en el interior de las comunidades y que a raíz de este nuevo atentado están saliendo a la luz. Por eso es que estamos diciéndonos que esto no puede estar pasando en San Juan, esto no ha pasado nunca, la Iglesia no está para enfrentarse a nadie, está para servir a todos', sostuvo el párroco de la Catedral, que expresó su deseo de que no se repita más y que confían en que la Justicia y la Policía puedan llegar a la génesis de estos actos vandálicos.

'En el sentir del pueblo católico estas cosas producen un dolor por lo que significa la Virgen María para nosotros y por esa veneración que tenemos hacia las imágenes, ya que a través de ellas vemos a Dios. Entonces hoy (por el martes 27 de agosto) nos levantamos con esta triste noticia y lo primero fue quedarse shokeados porque no es algo que uno espera', expresó el sacerdote.

La Iglesia sanjuanina pidió ayuda a la Policía por este caso, al que señala que podría no tratarse de un hecho aislado. Riveros contó que otras imágenes fueron vandalizada en estas semanas, por lo que quieren saber de qué se trata. Por lo pronto, el objetivo a corto plazo es que se repare la imagen para dejar en condiciones a la virgen que es la que recibe a los que ingresan a la provincia por el Sur.