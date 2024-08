Mujeres del Frente Renovador condenaron la violencia de género que involucraría a Alberto Fernández

Este fin de semana, el diario Clarín publicó información sobre supuestos maltratos del expresidente Alberto Fernández hacia su expareja, Fabiola Yáñez. La noticia, que fue verificada y constatada por la justicia, reveló la existencia de lesiones físicas en el rostro y torso de Yáñez. A pesar de que Yáñez desestimó hacer una denuncia formal, la gravedad del presunto hecho generó diversas reacciones.

Las mujeres del Frente Renovador, una facción importante dentro de Unión por la Patria, emitieron un comunicado condenando enérgicamente la violencia de género. Alejandra Caneva, integrante de la conducción del Frente Renovador en San Juan, compartió sus pensamientos sobre el tema en una entrevista con Banda Ancha.

"Nos enteramos como todo el mundo de la publicación de diario Clarín. Vamos a hablar en potencial porque, al no haber denuncia, esto se dio en el ámbito privado y de esta manera no puede intervenir la justicia", explicó Caneva. A pesar de la ausencia de una denuncia formal, Caneva subrayó la postura del Frente Renovador: "Hemos tomado una postura que es la que vamos a tomar siempre, porque cuando hay violencia la vamos a condenar independientemente de que la justicia tenga que actuar".

El comunicado del Frente Renovador enfatiza que la violencia de género es inaceptable, sin importar las alianzas políticas. "No hay alianza política que apoye la violencia de género: en eso nunca vamos a estar de acuerdo", afirmó Caneva.

Cuando se le preguntó sobre el impacto de estas acusaciones en el seno político, Caneva respondió: "El impacto es el mismo de cuando habían políticas de género. Nosotras vamos a seguir luchando por la protección de las mujeres para que se pueda recurrir a un refugio, para poder denunciar rápidamente y que te tomen la denuncia". Añadió que es crucial continuar con las capacitaciones sobre cómo actuar en situaciones de violencia.

Sobre las posibles consecuencias para Alberto Fernández dentro de Unión por la Patria, Caneva comentó: "Me imagino que si no tiene una condena de la justicia, va a tener una condena social. Quienes forman parte de Unión por la Patria lo van a inhibir". Destacó que, independientemente de la falta de una denuncia formal, el Frente Renovador no tolerará ningún tipo de violencia de género.

Caneva concluyó enfatizando que la lucha contra la violencia de género trasciende las divisiones políticas: "Más allá de que haya o no haya denuncia, no se van a tolerar este tipo de accionar porque acá no hay política que valga".