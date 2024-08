Se demora la visita de la comisión para rehabilitar la obra de los ECO Domos

En un contexto de incertidumbre sobre el futuro de los ECO Domos en el Parque Ischigualasto, Juan Pablo Teja, Director del Parque, aseguró que la categoría de Patrimonio de la Humanidad no está en peligro. "No vamos a perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad", declaró enfáticamente en Cien por Hora.

El director del parque expresó las novedades respecto a los ECO Domos, una innovadora propuesta de alojamiento que permitiría a los visitantes pernoctar en el parque. Sin embargo, la continuación del proyecto depende de una visita de la Comisión Argentina de Patrimonio Mundial de la UNESCO. "Estamos a la espera de una visita de la comisión Argentina del patrimonio mundial de la UNESCO. Una vez que recibamos su informe, avanzaremos", explicó Teja.

Teja destacó que las diferencias con la empresa contratista ya están resueltas y que están listos para reiniciar los trabajos. "Hemos tenido reuniones con la gente de la Comisión Nacional de Colaboración Mundial con la República Argentina. La idea es que puedan hacer un relevamiento in situ para evaluar cómo está todo y poder seguir avanzando con la obra", comentó.

El director subrayó la importancia de asegurarse de que el proyecto no dañe el patrimonio del parque. "Se avanzó en la construcción sin tener acotado y aprobado definitivamente el informe que provea la seguridad de que no se daña el patrimonio. Hemos mandado hace un par de semanas los documentos necesarios y estamos esperando la respuesta. De no obtenerla, haremos algún otro movimiento para destrabar la situación", afirmó Teja.

Teja quiso tranquilizar a la población respecto a la seguridad del título de Patrimonio de la Humanidad del parque. "No hay posibilidad de que perdamos el título de Patrimonio de la Humanidad. Todos los sanjuaninos deben estar tranquilos. Hemos charlado con la comisión y esto no peligra. Es voluntad de este gobierno hacer todo lo necesario para mantener esa categoría", aseguró.

Finalmente, Teja indicó que cualquier modificación en el parque debe ser comunicada a la UNESCO y debe estar acompañada de un plan de manejo adecuado. "Se entiende que ese paso no se hizo en su momento y por eso estamos en la situación actual. Pero ahora estamos comprometidos a cumplir con todos los requisitos necesarios para asegurar que el Parque Ischigualasto siga siendo un patrimonio valioso y protegido", concluyó.