Juntaron a 3 carreras en un aula en la Católica y los alumnos piden soluciones

En las últimas horas, hay enorme ruido en las aulas de la Universidad Católica de Cuyo. Esto se debe a que hay gran controversia entre los estudiantes de la Licenciatura en Administración, Contabilidad y Derecho, a quienes juntaron en un aula. La falta de espacio y recursos en las aulas ya son una situación complicada, que están afectando tanto a alumnos como a profesores.

De acuerdo con lo que comentaron estudiantes en Diario 13, durante una clase, un administrador de la universidad ingresó al aula y comenzó a mover las pertenencias de los estudiantes, colocándolas en un solo sector para hacer espacio y permitir la entrada de más personas. Esta acción se debió a la escasez de espacio y la falta de suficientes bancos en el aula.

Los estudiantes de la Licenciatura en Administración se encontraban en un aula que ya estaba sobrecargada, con más alumnos de los permitidos para el espacio disponible. Afuera del aula, los estudiantes de tercero de Contabilidad también esperaban para entrar. La situación se volvió insostenible cuando más alumnos fueron ingresando, a pesar de que el aula ya estaba llena.

Uno de los estudiantes manifestó en este medio que "no entraba un cuerpo más y seguían metiendo bancos. Incluso quedaron varios alumnos afuera y otros estaban sentados en la plataforma de profesores". El malestar entre los estudiantes es palpable. La sobrecarga de alumnos y la falta de espacio adecuado son los componentes para la existencia de un ambiente de frustración y enojo.

"Estamos cansados de esta situación. No se puede estudiar en estas condiciones", expresó un estudiante.

Los profesores también han manifestado su descontento. En varias ocasiones, han señalado que no están dispuestos a impartir clases en tales condiciones. En este sentido, señalaron que los docentes titulares manifestaron su enojo aludiendo a que no pueden dar sus clases en aulas saturadas, por lo que en muchos casos, a modo de reclamo no fueron al dictado, el cual debía seguir con su segundo a cargo. Para los afectados, esta situación en la Universidad Católica de Cuyo, requiere una solución urgente. Además expresaron que no solo afecta a las carreras económicas, sino también de derecho.