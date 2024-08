Elecciones UNSJ: el decano de la FAUD, dispuesto a ser candidato a rector

Este jueves por la mañana, el móvil de Canal 13 entrevistó al decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Guillermo Velazco, de la Universidad Nacional de San Juan, y se expresó acerca de las futuras elecciones en la casa de altos estudios.

En ese sentido, comento que hubo una 'aceleración' de la campaña para perfilar candidatos, pero que es normal que en épocas previas al año electoral: ''Normalmente si se han adelantado un poco, pero generalmente ya en agosto-septiembre en las elecciones anteriores se empezaba a hablar.''

Velazco resaltó el equipo docente que lo acompaña y además lanzó una contundente declaración: ''Nosotros pensamos que era necesario generar otro espacio y un grupo importante de docentes de distintas de las distintas unidades, la intención es armar una un otra opción una tercera opción, es por eso que el candidato a rector podría ser yo' ' argumentó.

El decano destacó su gestión en la Facultad, y habló de la fuerza política-universitaria que se está gestando: ''Nos hemos unido los dos sectores que en las elecciones pasadas fuimos separados, y la unión nos da un marco y respaldo importante para aspirar a la reelección. Siempre dije que si era necesario yo estaba dispuesto a salir a competir como Rector'' señaló, destacando que se está trabajando en la ida en conjunto con los sectores que están de acuerdo con la posible propuesta.

En el ámbito nacional, destacó aspectos de injerencia nacional como la visita de Karina Milei con Eduardo Careli, un gran referente del espacio universitario. Velazco señaló esto y algunas declaraciones del arquitecto Jorge Cocinero: ''Yo creo la universidad es muy particular, no es el reflejo tal cuál como la política externa. Si hay dos modelos muy distintos de universidad y eso es evidente. Pero no se defiende el tema de que sea gratuita y con lo cual hay dos modelos distintos y nosotros representamos a este modelo de la defensa de la universidad pública gratuita, laica y de calidad''